Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova

Світлана анонсувала незвичайний кліп

Співачка TARABAROVA, яка першою ще 11 березня започаткувала тенденцію проведення онлайн-концертів під час карантину, вирішила не зупинятися на досягнутому та відзняла перший онлайн-кліп. Музичне відео на композицію «Найкрасивіша. NO STRESS» створили згідно зі всіма нормами карантину: співачка та танцівниці знімали себе самостійно, не виходячи з дому.

TARABAROVA зняла перший в Україні відеокліп, не порушуючи умов карантину

Реалізувати ідею допомогла відома режисерка Інна Грабар. Проста, на перший погляд ідея, вимагала ретельної підготовки – ціла команда годинами в онлайні обговорювали образи та мейк-ап, повторювали танцювальні рухи, обирали локації та ракурси зйомок, консультувались, як краще виставити світло.

Монтаж відео, пост-продакшн та кольорокорекцію робили теж дистанційно.

Прем’єра кліпу запланована на наступний тиждень, а трек «Найкрасивіша. NO STRESS» уже можна почути на радіостанціях країни та за посиланням. А поки Світлана Тарабарова ще раз закликає залишатися вдома та творити дива разом.