Танці з зірками - початок: Різатдінова захопила унікальним архівним відео 22-річної давності

Анна Різатдінова продовжує засипати шанувальників все новими і новими оновленнями у себе в мережі. Слід зазначити, що іменита українська гімнастка досить рідко балує багатотисячну армію фанатів новими фото або відео. Але тепер ситуація кардинально змінилася. Адже Різатдінова стала однією із зоряних учасниць нового сезону танцювального проекту Танці з зірками на "1+1". Прямі ефірі стартують вже 25 серпня! А поки що зоряні танцюристи готуються до відповідальних виступів на паркеті. І до речі, спортсменка вже зазначала, що ж спільного між танцями, художньою гімнастикою. Різатдінова підкреслила, що м перше, і друге - це оранка, важка праця!

Шанувальники Різатдінової втішають її. Багато наголосили, що вона вже не раз довела свою завзятість і працьовитість. Крім того, настільки вагомий досвід в гімнастиці повинен допомогти їй на паркеті.

Тепер же з'ясувалося, що у Анни є ще один "козир". Так, на своїй instagram-сторінці Різатдінова опублікувала архівне відео, яке було записано ще в 1997 році. На відео 4-річна Аня танцює вальс!

“1997 рік. Р. Сімферополь. Ранок у дитячому садку "Веснянка". На паркеті Анна і її партнер Олексій. Правда в тому , що праця з маленької дівчинки зробив гімнастку, і впевнена, що саме праця з гімнастки зробить бальницу", - підписала відео Різатдінова. Бачимо, що у гімнастки дійсно бойовий настрій на перемогу в шоу Танці з зірками 2019.

Відео: instagram.com/anna_rizatdinova

Шанувальники Ані поспішили прокоментувати її нове відео. Багато знову захоплювалися грацією і пластикою своєї улюблениці:

"Боженьки, яка грація"

“А адже веде Ганнуся в танці.Талантище з дитинства!"

"Чарівні створення"

"Вм неймовірна, успіху Вам!"

"Клааааас)))Маленька, а стільки задоволення від танцю отримуєш"

Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova

До речі, а до цього Анна показала свій перший "танець-виклик" в рамках нового сезону Танці з зірками. На відео гімнастка забавно танцює в коротккій золотій сукні. На ніжках - босоніжки.

Відео: instagram.com/anna_rizatdinova

Нагадаємо, раніше Анна Різатдінова захопила гнучкою фігурою і поділилася важливою мотивацією. При цьому в новій фотосесії Анна позує не тільки зі звичною стрічкою, але також і з баскетбольним м'ячем і в боксерських рукавичках!

Також до цього Різатдінова захопила витонченою фігурою в розкішних сукнях-вишиванках. Гімнастка, як і багато інших українські знаменитості, приєдналася до флешмобу на честь дня вишиванки - 16 травня. Спортсменка показала відразу два чудових образу.