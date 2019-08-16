Танці з зірками - начало: Ризатдинова восхитила уникальным архивным видео 22-летней давности

Анна Ризатдинова продолжает засыпать поклонников все новыми и новыми обновлениями у себя в сети. Следует отметить, что именитая украинская гимнастка достаточно редко балует многотысячную армию фанатов новыми фото или видео. Но теперь ситуация кардинально изменилась. Ведь Ризатдинова стала одной из звездных участниц нового сезона танцевального проекта Танці з зірками на “1+1”. Прямые эфире стартуют уже 25 августа! А пока что звездные танцоры готовятся к ответственным выступлениям на паркете. И кстати, спортсменка уже отмечала, что же общего между танцами и художественной гимнастикой. Ризатдинова подчеркнула, что м первое, и второе - это пахота, тяжелый труд!

Поклонники Ризатдиновой утешают ее. Многие подчеркнули, что она уже не раз доказала свое упорство и трудолюбие. Кроме того, столь весомый опыт в гимнастике должен помочь ей на паркете.

Теперь же выяснилось, что у Анны есть еще один “козырь”. Так, на своей instagram-страничке Ризатдинова опубликовала архивное видео, которое было записано еще в 1997 году. На видео 4-летняя Аня танцует вальс!

“1997 год. Г. Симферополь. Утренник в детском садике “Веснянка”. На паркете Анна и ее партнер Алексей. Правда в том , что труд из маленькой девчонки сделал гимнастку, и уверена, что именно труд из гимнастки сделает бальницу”, - подписала видео Ризатдинова. Видим, что у гимнастки действительно боевой настрой на победу в шоу Танці з зірками 2019.

Видео: instagram.com/anna_rizatdinova

Поклонники Ани поспешили прокомментировать ее новое видео. Многие вновь восхищались грацией и пластикой своей любимицы:

“Боженьки, какая грация”

“А ведь ведет Анечка в танце.Талантище с детства!”

“Прелестные создания”

“Ви неймовірна, успіху Вам!”

“Клааааас)))Маленькая, а столько удовольствия от танца получаешь”

Скриншот комментариев: instagram.com/anna_rizatdinova

Кстати, а до этого Анна показала свой первый "танец-вызов" в рамках нового сезону Танці з зірками. На видео гимнастка забавно танцует в коротком золотом платье. На ножках - босоножки.

Видео: instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним, ранее Анна Ризатдинова восхитила гибкой фигурой и поделилась важной мотивацией. При этом в новой фотосессии Анна позирует не только с привычной ленточкой, но также и с баскетбольным мячом и в боксерских перчатках!

Также до этого Ризатдинова восхитила точеной фигурой в роскошных платьях-вышиванках. Гимнастка, как и многие другие украинские знаменитости, присоединилась к флешмобу в честь дня вышиванки - 16 мая. Спортсменка показала сразу два восхитительных образа.