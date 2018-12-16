"Танці з зірками": Іраклі Макацарія розповів про таємну підтримку з Грузії

Виидео: Іраклі Макацарія про Катерині Кухар (Youtube-канал/Світське життя)

Популярний український "холостяк" грузинського походження Іраклі Макацарія зізнався, що думає про суддівство Катерини Кухар на танцювальному проекті "Танці з зірками", а також як його підтримували в Грузії. Про це він розповів Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"Катерина сувора, але справедлива суддя. Що тут зробиш – напевно, їй просто подобалися наші танці. Всі ці місяці я відчував підтримку всього грузинського народу. Я щиро вдячний землякам за те, як вони яскраво вболівали за мене", - сказав він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Більш того, Макацарія розповів, що думає про виступ Кухар в рамках його творчого вечора.

"Для мене велика честь, що Катерина Кухар запросила мене на цей вечір. Справжня прима-балерина, гордість України. Вона була на висоті. Без сумніву, мої оцінки за виступ – більш ніж відмінно", - підкреслив він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Іраклі Макацарія відверто розповів про особисте життя.

А також ми розповідали про те, що Іраклі Макацарія зізнався в здійсненні "заповітної мрії".