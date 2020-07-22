Танці з зірками 2020: зірка серіалу "Папік" стала новою учасницею шоу

Актриса кинула виклик фронтвумен групи The HARDKISS Юлії Саніній
Стала відома ще одна учасниця довгоочікуваного четвертого сезону шоу "Танці з зірками", який розпочнеться вже цієї осені. Українська актриса, зірка серіалу "Папік" і "Голосу країни" Дар’я Петрожицька прийняла виклик #танціззіркамиchallenge від відомого за серіалом "Зловити Кайдаша" і драми "Чорний ворон" Тараса Цимбалюка, який теж став учасником проекту.
Дар’я повідомила про свою участь в шоу, розмістивши на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах яскраве відео, в якому вона знаходить записку з викликом від Тараса.
У свою чергу Петрожицька кинула виклик фронтвумен групи The HARDKISS Юлії Саніній.
Дар'я Петрожицька стала учасницею шоу Танці з зірками 2020 (відео: instagram.com/tanci1plus1)
"Я фанатка шоу Танці з зірками на 1+1, і якщо чесно, була в приємному шоці від
можливості вийти на такий бажаний паркет. Я обожнюю танцювати. Раніше я вважала себе пластичною, однак зараз розумію, що ще є над чим працювати. Бальні танці для мене - це абсолютно нове", - прокоментувала Даша свою участь у проекті.
Дар'я Петрожицька буде підкорювати паркет Танців з зірками 2020 (фото: прес-служба)
Шанувальники актриси почали активно обговорювати новину в коментарях.
Скріншот коментарів
Зовсім скоро стане відомо, чи прийме Юлія Саніна #танціззіркамиchallenge та
чи приєднається на паркеті до Олега Вінника і Олені Шоптенко, Надії Мейхер та Кирила Васюка, Санти Дімопулос і Макса Леонова, Тараса Цимбалюка з Яною Заєць і Дарії Петрожицької. Також незабаром відкриються імена ведучих і всіх суддів четвертого сезону проекту.
Нагадаємо, що в минулому сезоні Танців з зірками перемогла актриса Ксенія Мишина в парі з танцівником Женею Котом. Фінал відбувся в кінці листопада 2019 року.