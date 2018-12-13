Джамала розповіла про свої мрії і поділилася ніжною фотосесією

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Київська погода навіяла Джамалі мрії і спогади про літо

Популярна українська виконавиця Джамала, яка раніше прокомментувала відсутність свого імені в номінації "Співачка року", поділилася новими чуттєвими знімками і розповіла підписники в Instagram, про що зараз мріє.

Джамала опублікувала свої фото, зроблені ще влітку у київському ботанічному саду імені А.. Фоміна, на них співачка позує в оточенні соковитих тропічних рослин.

Фото: У Києві - сніг, а Джамала мріє про літо (instagram.com/jamalajaaa)

"У Києві сніжить весь день, а я мрію про літо ... А у вашому місті яка погода?", - так підписала свої літні фото співачка.

Фото: Джамала закликала своїх передписників танцювати (instagram.com/jamalajaaa)

"Танцюй так, ніби тебе ніхто не бачить!", - написала вона під іншим фото в Instagram. Знімки вийшли дуже чуттєвими і виконавиця справді ніби танцює на тлі природи.

Фото: Ботанічний сад - прекрасна локація для зйомки (instagram.com/jamalajaaa)

Підписники високо оцінили образ Джамали, що танцює і навіть запропонували їй зняти кліп, в якому буде задіяно картини природи.

Скріншот: Коментарі під постом Джамали (instagram.com/jamalajaaa)

"Всі фото неймовірні", "Фото супер", "Тонка, вразлива, горда, красива внутрішньо і ззовні", "Всі гарні, але в першій є щось особливе. Знаєш, я хотіла б побачити кліп з елементами природи. Це було щось неймовірне!", - написали вони.

Нагадаємо, раніше Джамала розповіла підписникам в мікро-блозі про те, яке висловлювання викликає у неї найбільше обурення. Переможниця Євробачення стверджує, що фраза "наспівала мелодію" звучить неприємно і принизливо, тому це висловлювання викликає у Джамали негативні почуття.

Також ми писали про те, що Джамала визнала існування післяпологової депресії, вона зрозуміла це, коли сама стала мамою і розповіла, що допомагало їй впоратися з нею.

Крім того, зовсім нещодавно Джамала здивувала підписників її мікро-блогу незвичайними знімками в перуці. Фолловери високо оцінили її незвичний образ і відзначили, що вона схожа на Леді Гагу.

Джамала: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)