"Танці з зірочкою": Сніжана Бабкіна станцювала з двомісячним сином біля басейну

Запальні танці на італійському курорті зворушили підписників
Зіркова мама Сніжана Бабкіна, яка зі своїм чоловіком музикантом Сергієм Бабкіним та дітьми вирушила на відпочинок на італійський курорт - Сардинію, щодня публікує фото і відео з відпочинку великого сімейства. Тут і пляжні фото, і кадри з прогулянок по мальовничій Сардинії, і романтичні знімки усамітнення з чоловіком. Але одні з найпопулярніших постів — публікації з двомісячним синочком Єлисієм.
Нещодавно Сніжана записала коротке відео біля басейну, на якому виконала запальний танець з малюком на руках, вона згадала своє танцювальне минуле й зізналася, що буде стежити за ефірами нового сезону "Танці з зірками".
Відео: Сніжана та Єлисей Бабині (instagram.com/snezhana_babkina)
Молода мама побажала удачі і сил всім учасникам нового сезону і запитала у шанувальників:
"Пам'ятаєте, як ми з @babkin_official запалювали? Який наш танець вам запам'ятався найбільше?".
Підписники замилувалися таким танцем мами і сина і розповіли, чому захоплюються Сніжаною:
А ще Сніжана показала, як забавно використовує дитячі пелюшки. Креативна мама перетворила шматок лляної тканини в головний убір, який рятував її від пекучого сонця.
До речі, раніше Сніжана Бабкіна вперше показала ідеальну фігуру в купальнику всього через два місяці після народження третьої дитини. Дивні зміни в зовнішності відразу прокоментували шанувальники.
Раніше Сергій Бабкін показав розслаблений відпочинок на Сардинії і зазначив, що його особисте щастя - в дрібницях.