"Танці з зірочкою": Сніжана Бабкіна станцювала з двомісячним сином біля басейну

Зіркова мама Сніжана Бабкіна, яка зі своїм чоловіком музикантом Сергієм Бабкіним та дітьми вирушила на відпочинок на італійський курорт - Сардинію, щодня публікує фото і відео з відпочинку великого сімейства. Тут і пляжні фото, і кадри з прогулянок по мальовничій Сардинії, і романтичні знімки усамітнення з чоловіком. Але одні з найпопулярніших постів — публікації з двомісячним синочком Єлисієм.

Нещодавно Сніжана записала коротке відео біля басейну, на якому виконала запальний танець з малюком на руках, вона згадала своє танцювальне минуле й зізналася, що буде стежити за ефірами нового сезону "Танці з зірками".

Відео: Сніжана та Єлисей Бабині (instagram.com/snezhana_babkina)

Молода мама побажала удачі і сил всім учасникам нового сезону і запитала у шанувальників:

"Пам'ятаєте, як ми з @babkin_official запалювали? Який наш танець вам запам'ятався найбільше?".

Підписники замилувалися таким танцем мами і сина і розповіли, чому захоплюються Сніжаною:

Танці з зірками, були тепер - танці з зірочкою !!!

ОБОЖНЮЮ!!!

Суперпара

Матуся-запальничка! У танцях кожен номер був ідейним, і класним, а ще насичені гастролі! Для мене це було відкриття крутої картинки з блакитного екрану, а післясмак - такі позитивні УСІ Бабкіни! Багато чого у Вас можна повчитися!

Ви така класна і стильна, дякую за позитив

Ви були кращі

Партнер росте!!!

Сніжана! Ви красуня, ну просто запальничка

Ааааа, яка ж Ви крута

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

А ще Сніжана показала, як забавно використовує дитячі пелюшки. Креативна мама перетворила шматок лляної тканини в головний убір, який рятував її від пекучого сонця.

До речі, раніше Сніжана Бабкіна вперше показала ідеальну фігуру в купальнику всього через два місяці після народження третьої дитини. Дивні зміни в зовнішності відразу прокоментували шанувальники.

Раніше Сергій Бабкін показав розслаблений відпочинок на Сардинії і зазначив, що його особисте щастя - в дрібницях.