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"Несвідомо ранимо один одного": Тодоренко розговорилася про сварки з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.11.2019 - 22:46
"Несвідомо ранимо один одного": Тодоренко розговорилася про сварки з чоловіком
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча розповіла про стосунки з чоловіком

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно підловила Топалова за незвичним заняттям на екскурсії в Палеромо, розповіла про сварки з чоловіком на своїй сторінці в Instagram.

Регіна розповіла, що у вічній гонитві за успіхом, грошима і кар'єрою люди часто забувають про близьких, які люблять їх без будь-яких умовностей. А адже це найголовніше.

Телеведуча також зазначила, що сьогодні опівночі думала про те, як вони з Владом Топаловим іноді несвідомо ранять один одного, але вона б дуже хотіла уникнути словесних битв.

&quot;Несвідомо ранимо один одного&quot;: Тодоренко розговорилася про сварки з чоловіком

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Але мудрість бере верх, і #ВМ говорить свою улюблену фразу: "навіщо лаятися, ми ж все одно помиримося", - зазначила Регіна.

Телеведуча зазначила, що коли вона чує ці слова, то в її душі відразу настає відлига. Вона також підкреслила, що сім'я - це драйвер людства і колосальна підтримка один одного.

Нагадаємо, що Тодоренко похвалилася досягненнями сина та пам'ятним подарунком. Син зірки навчився тримати ложку, а також малювати, але він ще робить це не зовсім впевнено.

Раніше повідомлялося про те, що Тодоренко зробила відверте зізнання про чоловіка. З появою сина Влад став більш сентиментальним, але знову у нього з'явилася здатність дивуватися.

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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