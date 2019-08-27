Танець-прощання: Різатдінова присвятила виступ на Танцях з зірками Онищенку

Анна Різатдінова та її партнер Олександр Прохоров стали беззаперечними переможцями первго ефіру нового сезону Танці з зірками (пройшов 25 серпня). Українська гімнастка і хореограф виконали запальний пасадобль, наповнений чуттєвістю і неймовірною енергією. Як з'ясувалося, перший танець на паркеті популярного проекту був для Різатдінової особливим. Про це Анна розповіла в коментарі РБК-Україна!

Так, Різатдінова підкреслила, що Танці з зірками — це початок її нового життя!

“Після закінчення спортивної кар'єри Танці з зірками 2019 стали моєю провідною зіркою. Мрією, з думками про яку я засинала! Тому коли мене запросили в проект, це стало для мене і щастям, і великою відповідальністю. Я розумію, що, напевно, фізична підготовка у мене сильніше, ніж у багатьох інших учасників, але це ТАНЦІ! Мені потрібно всьому переучуватися, мені потрібно навчитися себе показувати в різних образах, мені потрібно відкритися і показати свої емоції, а в спорті я звикла завжди їх ховати. Для мене це вкрай складно. Але це виклик, і я його приймаю!" — каже спортсменка.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров / Пасодобль / Танці з зірками 2019

При цьому перед виходом на паркет першого ефіру Різатдінова записала шанувальникам дуже емоційне відео, на якому плакала. Справа в тому, що в пресі активно обговорювали остаточний розрив спортсменки з депутатом Онищенко!

В лютому 2018 року в інтерв'ю "Світському життю" Анна Різатдінова розповідала, що вони з Онищенко — у відносинах. 12 листопада 2017 року Різатдінова народила сина Романа, батьком якого є Онищенко. Нещодавно Анна зізналася, що розлучилася з бізнесменом.

“Зізнаюся чесно, перед виходом на паркет у першому ефірі страшенно хвилювалася. І не тільки тому, що це перше знайомство з глядачем, а ще й тому, що цей пасодобль — це моя сповідь.

Незважаючи на те, що з Олександром ми вже не разом, я дякую долі за всі моменти радості, пережиті разом. Ми батьки чудесної дитини і для мене принципово важливо в будь-яких ситуаціях зберігати поважні, довірчі відносини між нами. Адже спільна дитина — це зв'язок на все життя, і тільки від наших цінностей залежить, якою вона буде", — відверто зізнається Різатдінова.

Емоційний пасадобль від Різатдінової і Прохорова (фото: прес-служба "1+1")

“Але я готова йти далі. Самостійно. І Танці з зірками — це моє друге дихання і моє нове життя з чистого аркуша. Спасибі всім, хто мене підтримав! Організаторам шоу і моєму партнерові, які в мене повірили. Я бачу мету, я готова працювати без утоми, я обіцяю: наш з Олександром Прохоровим пасодобль — тільки початок. Далі буде ще більш технічно, ще ефектніше, ще спекотніше!" — підсумувала спортсменка.

До речі, не так давно Різатдінова заінтригувала можливою романтикою з партнером Танці з зірками! Спортсменка не виключає такої можливості і кокетливо відповідає — серцю не накажеш.