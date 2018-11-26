TamerlanAlena представили танцювальний трек зі всесвітньо відомим Dj

Відео: TamerlanAlena & Zvika Brand & 242 – Вихідний (lyric video) (youtube.com/TamerlanAlena)

Український дует TamerlanAlena представили світову прем'єру танцювального синглу "Вихідний", який вони створили у колаборації з всесвітньо відомим ізраїльським ді-джеєм Zvika Brand - автором суперхіта "Potahat Tik".



Ідея спільного треку з топовим Dj, музика якого грає у всіх модних клубах світу, прийшла артистам під час гастрольного туру в Ізраїлі.



"Ми познайомилися з Zvika Brand абсолютно випадково під час нашого візиту з концертом в Тель-Авів в рамках ізраїльського туру. Звичайно, заочно знали Цвіка - його трек "Potahat Tik" - це просто бомба, він підірвав танцювальні майданчики по всьому світу. Під час першого знайомства відразу ж вирішили записати спільний сингл. Такий, щоб качав танцполи, пісню "вихідного дня!", - розповіли TamerlanAlena.

Фото: прес-служба TamerlanAlena

Автором музики став творчий тандем Zvika Brand&242, слова до пісні писали самі артисти – TamerlanAlena. Робота над піснею проходила дистанційно: дует записувався на студії в Києві, поки Zvika Brand&242 створювали музику в Ізраїлі.



"Над піснею "Вихідний" ми працювали досить довго, шукали потрібне звучання. Самі отримали величезне задоволення від цієї співпраці! Круто, коли у творчості тебе розуміють з півслова, як склалося у нас з TamerlanAlena! Хочемо, щоб кожен, хто слухає нашу пісню, відривався по повній! Щоб вона стала справжнім гімном усіх танцполів!", - поділився Zvika Brand.



Світова прем'єра синглу "Вихідний" відбулася на радіо-станціях України. Слідом сингл буде представлений на батьківщині Zvika Brand - в Ізраїлі, а потім в інших країнах Європи. Також артисти зізналися, що незабаром планують презентацію відео-роботи на новий трек.

Нагадаємо, Ані Лорак оголилася для зйомок відвертого кліпу. На кадрах кліпу "Сон" співачка позує практично голою — без білизни, прикрившись блискучою тканиною. Пікантні кадри захопили шанувальників зірки, які буквально закидали її компліментами в соціальній мережі.

Ми також писали про те, що DZIDZIO став Купідоном у новому кліпі на пісню "Моя Любов". "В пісню і кліп по імені "Моя любов" я вклав великі почуття. Відкрийте своє серце і тільки з щирими намірами в ньому заживе любов. Ця пісня для людей, щоб вони за всіма проблемами і образами, які їх оточують в житті, згадали, що є любов". - каже Михайло Хома.

До речі, дует TamerlanAlena весело відзначили день народження сина в Дубаї. 20 січня маленькому синові артистів виповнилося 4 рочки. Родина відсвяткувала цю подію на відпочинку, на березі Перської затоки, куди вони вирушили в довгоочікувану відпустку після новорічних свят.

Відео: РБК-Україна