"Там своя історія": спливли нові деталі розлучення Логунової і Ступки

Дмитро Ступка з дочкою і екс-дружиною (фото: instagram.com/stupka777)

"Я кажу, щоб син заспокоївся й не звертав уваги ні на які можливі випади. У них там своя історія, і треба трохи відволікатися від цих справ", - сказав Остап у інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV"

Але актор підкреслив, що Дмитро дуже сумує за п'ятирічною донькою.

"У таких умовах насамперед не повинні страждати діти. Дорослі-то розберуться між собою. Він хороший батько й робить все для того, щоб підтримувати стосунки", - пояснив Ступка журналістам каналу "Україна".

Дмитро Ступка з дочкою (фото: instagram.com/stupka777)

Актор також прокоментував, чи вдається йому робити теж саме.

"Так складаються обставини, що зараз мені це не вдається. Може колись з часом ми це надолужимо", - сказав він.

Дмитро Ступка з батьком (фото: instagram.com/stupka777)

Ступка не став розкривати цю тему. Стосунки, навіть розірванні - це однаково дуже особиста справа. До того ж зірка розуміє, що люди стануть обговорювати не тільки його, але й всіх тих, про кого він скаже в ефірі публічно.

"Я не спілкуюся з "іншою стороною". і нічого не коментую", - сказав він і додав, що підтримав сина в рішенні розірвати стосунки.

"У нас чоловіча солідарність", - резюмував він.

Як зараз живе екс-дружина Дмитра Ступки

Відразу після оголошення про розлучення Логунова в Instagram почала викладати фото з новим бойфрендом, який, на думку підписників ведучої, "схожий на актора з турецьких серіалів".

Поліна Логунова з новим бойфрендом (фото: instagram.com/polinalogunova)

У той же час Поліна в соцмережах бажає Дмитру знайти "ідеальну жінку".

Зауважимо, що Логунова свого часу написала у Instagram, що не хоче миритися з законом про мовні квоти на ТБ та заявила, що принципово не збирається вивчати українську мову та розмовляти нею на телебаченні, зазначивши, що провідні ведучі, які говорять українською, в кадрі "виглядають безглуздо".

Поліна Логунова (фото: instagram.com/polinalogunova)