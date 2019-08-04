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"Такий милий!" Дружина MONATIK'а зачарувала мережу фото підрослого сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.08.2019 - 18:34
"Такий милий!" Дружина MONATIK'а зачарувала мережу фото підрослого сина
Фото: Дмитро Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/irinademicheva)

Ірина показала кадр з одним з дітей

Дружина MONATIK'а (Дмитра Монатіка), Ірина Демічева не часто балує шанувальників фото з зірковим чоловіком і ще рідше публікує знімки двох синів. Сімейні кадри незмінно зворушують шанувальників і вони завжди з нетерпінням очікують появи душевних фото у стрічці Instagram. Цього разу Ірина вирішила зробити приємний виняток і розмістила світлину підрослого сина.

Хлопчик стоїть біля вікна спинок до камери. Він одягнений в подовжену футболку темно-синього кольору з величезною цифрою "13" і штани з білими лампасами. Ірина вирішила не підписувати кадр, а лише поставила два сердечка.

Підписники дружини співака прийшли в захват від спостереження малюка. Правда, вони попросили показати обличчя дитини, адже батьки завжди розміщують тільки фото синів з боку спини.

&quot;Такий милий!&quot; Дружина MONATIK'а зачарувала мережу фото підрослого сина

Фото: син Дмитра Монатіка та Ірини Демічевої (instagram.com/irinademicheva)

  • Просто вогонь, весь у батьків, такий же красивий (хоч і ззаду)
  • Чому діти завжди спиною? Покажіть їх обличчя
  • Такий потилицю
  • Такий милий у вас син, Іринка. Добре було б показати його обличчя
  • Клас! Довгоочікуваний відпочинок!

&quot;Такий милий!&quot; Дружина MONATIK'а зачарувала мережу фото підрослого сина

&quot;Такий милий!&quot; Дружина MONATIK'а зачарувала мережу фото підрослого сина

Скріншот коментарів

На останній коментар Ірина відповіла, що довгоочікувані канікули настануть лише після двох масштабних концертів. "Оооо так, майже. Ще потрібно 2 концерти відпрацювати і перезавантаження почнеться", - повідомила вона.

&quot;Такий милий!&quot; Дружина MONATIK'а зачарувала мережу фото підрослого сина

Скріншот коментарів

Раніше дружина Дмитра Монатіка і його директор Ірина Демічева зворушила зізнаннями артистові. Вона показала кадри з виступу чоловіка на фестивалі "Чорноморські ігри" та зазначила, що любить його і пишається.

Також у червні MONATIK і його дружина Ірина Демічева відвідали сонячну Туреччину, де поєднували приємне з корисним у спа-готелі міста Сіде.

Нагадаємо, що дружина Дмитра Монатіка Ірина Демічева назвала зіркового коханого "чоловіком своєї мрії".

"Група підтримки": дружина MONATIK'а замилувала мережу сімейними кадрами з дітьми "Чарівна родина": дружина MONATIK'а зачарувала стильним фото з чоловіком
Новини України Монатик
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