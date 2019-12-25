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Такого не очікувала навіть я: стильна Катя Осадча підтримала чоловіка на прем'єрі фільму

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.12.2019 - 21:26
Такого не очікувала навіть я: стильна Катя Осадча підтримала чоловіка на прем'єрі фільму
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча зізналася, що чоловік її сильно здивував

Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно похвалилася "бойовию" готовністю до зустрічі Нового року 2020, похвалила свого чоловіка Юрія Горбунова в Instagram.

Осадча зазначила, що в кінотеатрах країни починається показ фільму "Скажене весілля 2", в якому знявся Горбунов. При цьому Осадча написала, що не очікувала від чоловіка таких перевтілень.

До свого посту телеведуча додала дві фотографії. На одному знімку вона в красивому білому платті стоїть разом з Горбуновим, а на другому фото вже сама позує на камеру.

Такого не очікувала навіть я: стильна Катя Осадча підтримала чоловіка на прем'єрі фільмуТакого не очікувала навіть я: стильна Катя Осадча підтримала чоловіка на прем'єрі фільму

Катя Осадча підтримала Горбунова на прем'єрі нового фільму (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі оцінили фотографії Осадчій і прокоментували їх.

  • Були вже сьогодні. Насміялися від пуза;
  • Сьогодні вже бачили. Просто супер, посміялися від душі. Щаслива, що знято в рідній країні;
  • Ви дуже красиві в цьому платті;
  • Такі гарні;
  • Сьогодні вже були на допрем'єрному показі. Це щось неймовірне. Зазвичай 2 частини одного фільму не дуже, але тут без коментарів! Насміялися від душі. Дякую за класне українському кіно;
  • Дивились сьогодні! Після фільму довелося йти вмиватися, все обличчя в сльозах від сміху! Хороший, позитивний, відпочиваючий фільм! Юра, як завжди, на висоті! Так само як і всі актори! Просто супер!

Такого не очікувала навіть я: стильна Катя Осадча підтримала чоловіка на прем'єрі фільму

Такого не очікувала навіть я: стильна Катя Осадча підтримала чоловіка на прем'єрі фільму

Такого не очікувала навіть я: стильна Катя Осадча підтримала чоловіка на прем'єрі фільму

Такого не очікувала навіть я: стильна Катя Осадча підтримала чоловіка на прем'єрі фільму

Такого не очікувала навіть я: стильна Катя Осадча підтримала чоловіка на прем'єрі фільму

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Осадча та Горбунов підкорили українців "любовним селфі". Українські телеведучі показали зворушливе спільне фото.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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