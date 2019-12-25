Такого не очікувала навіть я: стильна Катя Осадча підтримала чоловіка на прем'єрі фільму

Осадча зізналася, що чоловік її сильно здивував
Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно похвалилася "бойовию" готовністю до зустрічі Нового року 2020, похвалила свого чоловіка Юрія Горбунова в Instagram.
Осадча зазначила, що в кінотеатрах країни починається показ фільму "Скажене весілля 2", в якому знявся Горбунов. При цьому Осадча написала, що не очікувала від чоловіка таких перевтілень.
До свого посту телеведуча додала дві фотографії. На одному знімку вона в красивому білому платті стоїть разом з Горбуновим, а на другому фото вже сама позує на камеру.
Катя Осадча підтримала Горбунова на прем'єрі нового фільму (фото: instagram.com/kosadcha)
Користувачі мережі оцінили фотографії Осадчій і прокоментували їх.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Осадча та Горбунов підкорили українців "любовним селфі". Українські телеведучі показали зворушливе спільне фото.