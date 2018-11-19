На таке не наважувався ще ніхто: новий кліп відомого українського репера

Відео: YouTube/Глава 94

Відомий львівський реп-виконавець, учасник гурту "Глава 94" Кашляючий Ед презентував відеокліп на одну з ключових композицій зі свого сольного альбому "Переклад".

Скріншот з відео

Трек "1991" - своєрідний рубікон виконавця, точка неповернення і, одночасно, найважча композиція з альбому.

Музикант повністю розкривається перед слухачем і максимально щиро розповідає дуже інтимну і особисту історію своєї сім'ї - на таке з українських реперів не наважувався ще ніхто. Хоча, прослідковується і інша змістова нитка, яка тісно пов'язана з 1991 роком.

"Кожна особиста історія це пазл від загальної картини. Надіюся, кожен переживе цей кліп по своєму!" - коментує репер.

Скріншот з відео

Користувачів мережі цей кліп і трек вразили до сліз.

"Просто неймовірно! По спині бігають мурашки і слухаю на повторі", - зізналась Саша Приймак.

"Чому це настільки зворушливо і одночасно сумно? В таких треках відчуваються пережиті почуття, емоціі... Це сильно!" - написав ще один юзер.

Нагадаємо, нещодавно українська реп-зірка Alyona Alyona вразила мережу новим кліпом.

Раніше ми писали, що відомий український репер Freel випустив зворушливу композицію про захисників Донецького аеропорту.

Відео: РБК-Україна