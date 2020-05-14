Навіть таке є: Віка з Холостяк-10 заінтригувала архівних фото з Максом Михайлюком

Вже завтра, 15 травня на СТБ вийде 11-й випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Зазначимо, що на проекті залишилися три учасниці - Даша, Дана і Віка. Саме вони найближчим часом будуть боротися за заповітну пропозицію від головного героя проекту (пілот Макс Михайлюк). Нагадаємо, що під час минулого, десятого випуску Макс знайомився з батьками дівчат. І навіть порушив правила, зустрівшись з мамами учасниць, не попередивши про це їх дочок. Але саме така спонтанна розмова допомогла Максу краще розібратися в дівчатах. Як з'ясувалося, Христина на проекті старалася, на думку Михайлюка, всіляко догодити йому і підлаштуватися під його інтереси. Вона була з ним нещирою. Через що Макс вирішив попрощатися з дівчиною.

Під час одинадцятого випуску Холостяк-10 вже Віка, Даша і Дана будуть знайомитися з батьками Макса. Як пройде спілкування дівчат з близькими головного героя – дізнайтеся зовсім скоро. Новий випуск романтичного реаліті покажуть 15 травня онлайн о 19:00 на СТБ.

Тим часом учасниці продовжують підігрівати інтерес до шоу. Наприклад, Віка з Холостяк-10 вирішила поділитися з фоловерами архівними фото з Максом. Фото було зроблено на зйомках проекту. “Спогади. Навіть таке є", - підписала знімок Віка. На фото Макс Михалюк у сірому костюмі галантно обіймає дівчину за талію, посміхаючись в камеру. На Вікторії - чорна коротка шубка і замшеві черевики, що підкреслюють стрункі ніжки "холостячки".

Зазначимо, що до цього Віка показала деталі свого образу з недавньої церемонії троянд, яка пройшла в чорно-золотих тонах. Для появи перед холостяком дівчина вибрала ефектне напівпрозоре плаття з пишною спідницею в підлогу.

До речі, Христина продовжує стежити за проектом. Дівчина навіть опублікувала пост, нагадуючи шанувальникам про майбутній новий випуск.

“Ну що! Завтра п'ятниця? За кого вболіваєте", дівчатка?" - уточнює Христина з Холостяк-10. При цьому свій пост дівчина супроводжувала символічними фото, позуючи в кінотеатрі.

Фото: instagram.com/kris.chem

Шанувальники Христини написали в коментарях свої варіанти:

У цьому випуску піде Віка. Даша переможе, я впевнена

Дашка, думаю залишиться. До певного моменту за тебе вболівала

Я за тебе вболівала, а тепер немає смислу дивитися холостяк

За тебе... все-таки сподіваюся до останнього, що тебе повернуть назад

А хіба шоу не закінчилося?)) Моя фаворитка пішла, за кого вболівати поняття не маю... Бажаю удачі, Христина ! (Щиро)

Я дійсно перестала дивитися, бо немає сенсу більше, ти була красивою, ніжною та жіночною

Я не хочу образити дівчаток, які залишилися, але мені не приємно за ними спостерігати... кожна з них чимось дратує... тому буду чекати фінальне пост-шоу, сподіваюся там побачити Вас

Скріншот коментарів: instagram.com/kris.chem

Нагадаємо, раніше Даша з Холостяк-10 "випадково" засвітила пікантні форми в спокусливому вбранні.