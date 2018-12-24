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"Такі стрункі": Віра Брежнєва повеселилася на дні народження сестер

Lite » Зірки 24.12.2018 - 21:30
"Такі стрункі": Віра Брежнєва повеселилася на дні народження сестер
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка відсвяткувала день народження своїх молодших сестер-близнюків

Популярна співачка Віра Брежнєва покрасувалася в кокетливій міні спідниці і прозорій чорній блузці, які вона одягла заради походу на день народження сестер – близнюків Вікторії та Анастасії Галушко. Відповідним фото артистка поділилася в своєму Instagram-акаунті.

Зірка поцікавилася у шанувальників, чи люблять вони селфі в дзеркалі і розповіла, за яких обставин вона воліє робити подібні знімки.

"А ви фоткаете себе в дзеркалі? Я так, коли мені подобається, як виглядаю і коли є час. Наприклад, вчора, коли виїжджала на день народження сестричок", - поділилася вона.

&quot;Такі стрункі&quot;: Віра Брежнєва повеселилася на дні народження сестер

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Підписники зірки відзначили, що блузка робить плечі знаменитості занадто широкими і псує загалне враження від вбрання, зате захопилися тим, як виглядає Брежнєва і її сестри-красуні, похваливши їх точені фігури.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Vera Brezhneva (@ververa)

"Здається плічка трохи великуваті", "Навіщо такі плечі тендітній дівчині?", "Треба виразно прибрати подплечікі, а то негарно", "Такі стрункі. Як можна так, бути завжди у формі?", "Вікуля так погарнішала!", "Дівчата кльові", - відзначали фоловерів.

&quot;Такі стрункі&quot;: Віра Брежнєва повеселилася на дні народження сестер

&quot;Такі стрункі&quot;: Віра Брежнєва повеселилася на дні народження сестер

&quot;Такі стрункі&quot;: Віра Брежнєва повеселилася на дні народження сестер

&quot;Такі стрункі&quot;: Віра Брежнєва повеселилася на дні народження сестер

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Раніше Віра Брежнєва покрасувалася в урочистій рожевій сукні, доповнивши її туфлями в тон. Співачка заявила, що яскраве вбрання добре підняло їй настрій.

Також співачка Віра Брежнєва викликала фурор появою на прем'єрі фільму "Ялинки останні" у білосніжній пухнастій шубі й вишуканій білій сукні по фігурі.

Правда, не всі вбрання артистки знаходять схвалення у її шанувальників, Наприклад, фото в сукні від Philipp Plein зовсім не сподобалося фанам знаменитості і вони назвали його «сміттєвим мішком».

Відео: РБК-Україна

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