"Такі кадри пропали": Лобода показала видовищний бекстейдж зі зйомок кліпу

Шанувальники співачки прийшли в захват від закулісних кадрів

Известная поп-певица Светлана Лобода, представившая специально ко Дню Влюбленных презентовала новый клип на композицию "Инстадрама", решила поделиться с подписчиками видео с бекстеджа и показать съемочный процесс изнутри. Соответствующий ролик звезда опубликовала в Instagram.

На кадрах показано, как продюсер Лободы Нателла Крапивина руководит творческим процессом и дает указания юным актерам, которые сыграли влюбленных главных героев в юности. Также особенно эффектным вышел момент, когда стрела возлюбленного попала певице прямо в сердце. Кстати, именно этот эпизод в клип, почему-то не вошел.

"Снимаешь 3-е суток, а в монтаж не входит и половины .... Ну как так? Так пусть все не вошедшее останется здесь", - подписала певица фрагменты из закулисья.

Поклонники поблагодарили знаменитость за то, что приоткрыла завесу тайны и позволила взглянуть на процесс создания своего очередного видео-шедевра изнутри.

"Шикарный клип", "Очень интересно видео. Побольше выкладывайте процесс съемки", "Так прикольно! Съемочный процесс это всегда интересно!", "Круто! Побольше выкладывайте такого", "Жалко, кадры такие хорошие пропали", "Как же люблю смотреть , как снимаются клипы . Жаль ,что сколько интересных моментов не вошло", - делились мнение очарованные фолловеры.

Напомним, что Светлана Лобода показала совместное фото с дочерью, а также своими звездными коллегами по шоу "Голос. Дети" в России.

К слову, Светлана Лобода взбудоражила сеть обнаженным фото в ванной, на котором видно оголенную грудь певицы.

Видео: РБК-Украина