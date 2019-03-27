Така доросла: дочка Полякової блиснула стрункими ніжками в короткій міні-сукні

Донька Олі Полякової – 14-річна Маша Полякова – продемонструвала свій новий, дуже стильний образ. Так, на своїй instagram-сторінці Маша опублікувала нові фото, на яких позує в оригінального крою чорному платті довжини міні. При цьому сукня не тільки показує довгі ніжки дівчини, але також оголює плечі. Цікаво, що сукня виконана в стилі жакета з масивними золотими ґудзиками.

Довге волосся Маші випрямлене і акуратно викладені по богам. Макіяж – в спокійних, природних тонах. Елегантний образ дочки Полякової доповнюють класичні чорні туфлі.

На знімку Маша постає в образі молодої леді.

Стильна Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

При цьому під своїми новими фото дівчина запитує у підписників: Яка ваша улюблена країна?

Цікаво, що зіркова мама дівчини розсекретила її таємницю:

"Маша? Ти ж в Італії! Ну, викладай що-небудь!!!" - коментує Оля Полякова.

Але поки що дівчина не поспішає викладати фото з відпочинку. Натомість її прихильники залишили під елегантним образом Маші свої відгуки:

Яка ти красива!!

Красуня, бізнес-леді!

Круте плаття! Звідки воно?

Ти просто космос, така ж красива, загадкова, цікава, і завжди хочеться дізнаватися про тебе більше!

Дуже красива!

Красуня - вся в маму!

Ти шикарна!

Зазначимо, що Маша Полякова активно розвивається також в ролі fashion-блогера Дівчина часто ділиться з шанувальниками новими стилными образами. Приміром, нещодавно Маша приміряла сучасний молодіжний лук в чорних тонах і продемонструвала кілька трендів.

Ще одне захоплення Маші – танці біля пілона! І вони мають свій результат. Нещодавно дочка Полякової в купальнику похвалилася стрункою фігурою.