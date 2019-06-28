"Така собі парочка": Юрій Горбунов засвітився в обіймах екс-"ВІА Гри"

Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведучий зізнався, що його пов'язує зі співачкою

Популярний телеведучий Юрій Горбунов часто ділить знімальний майданчик зі своєю дружиною Катею Осадчою, але і вдома пара намагається проводити якомога більше часу разом, періодично влаштовуючи собі міні-подорожі по різних містах і країнах. Шанувальники звикли бачити їх разом, тому фото шоумена на сторінці в Instagram з ефектною брюнеткою Надією Мейхер з "ВІА Гри" викликало у них живий інтерес.

Виявилося, що Юрій і Надія зустрілися не просто так. Вони обидва задіяні у зйомках серіалу "Великі Вуйки" і навіть зіграли закохану пару! Схоже, шоумен і артистка чудово вжилися в образи, адже навіть на фото вони не переставали посміхатися і обніматися. Відповідні знімки зірки опублікували на своїх сторінках.

"Продовжуємо розкривати головних героїв нового серіалу "Великі Вуйки"! Надя Мейхер зіграє нову любов мого персонажа Івана!" - написав Юрій.

Юрій Горбунов та Надія Мейхер (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Надія також поділилася душевним знімком з колегою по акторському цеху. Варто сказати, що співачка дебютувала в кіно не так давно, зігравши у фільмі Оксани Байрак "Ніщо не трапляється двічі".

"Така собі парочка... Нарешті можу оголосити про сюрприз, про який писала раніше.Через декілька місяців вийде черговий сезон комедійного серіалу "Великі Вуйки", в якому я зіграю кохану головного героя Івана", - похвалилася вона.

Юрій Горбунов та Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Пеідписники зірок прийшли в захват від такої новини. Вони заявили про те, що їм вже не терпиться побачити Юрія і Надію разом на екрані.

"Такі милі", "Круто, вітаю!", "Клас!", "Настрій: дивитися цей серіал, щоб милуватися Надею", "Супер! Чекаємо з нетерпінням!", "А шо? Парочка непогана... Дуже непогана", "Круто, несподівано, супер", "Фото просто супер". - писали коментатори.

Скріншот коментарів

Раніше Юрій Горбунов розбурхав мережу фото з "першою леді", показавши селфі в компанії Олени Кравець.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик і Юрій Горбунов повідомили про спільну роботу над новим проектом. Так, телеведучу і актрису також можна буде побачити в продовженні серіалу "Великі Вуйки".