Така розкішна: Наталя Могилевська прямо зі сцени блиснула стрункими ніжками

Могилевська блиснула молодістю і дійсно підтягнутою фігурою
Наталья Могилевская продолжает волновать своих поклонников, публикуя интересные моменты со свих гастролей по Украине. Отметим, что на данный момент Могилевская колесит с новой концертной программой по украинским городам – певица наконец представила долгожданный сольный концерт. Стартовала певица в Киеве. И вот, 12 марта уже успела выступить в Херсоне.
Напомним, что до этого Наталья Могилевская выступила в Одессе, где решила также взять себе выходной, прогуляться по набережной и побаловать себя любимым завтраком по-одесски. Следует признать, очень даже изысканным.
Затем украинская исполнительница отправилась в Николаев, где благодарные поклонники подарили ей роскошный букет из 101 белоснежной розы.
А вот из Херсона Могилевская показала другое, не менее захватывающее фото. Так, на опубликованном в сети instagram снимке Могилевская стоит на сцене, рядом с ней девушки-танцовщицы. Однако примечательно то, что 43-летняя Наталья показала свои спортивные подтянутые ножки, вызвав волну хвалебных комментариев в свою сторону.
Спортивная Наталья Могилевская во время концерта в Херсоне (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Сердце женщины говорит на одном языке..." – загадочно подписала яркое фото Могилевская.
Поклонники поспешили прокомментировать новое фото. Конечно же, много комменнтов относится к недавнему выступлению.
Напомним, ранее Наталья Могилевская буквально очаровала поклонников, появившись в "голом" платье.