Така розкішна: Наталя Могилевська прямо зі сцени блиснула стрункими ніжками

Могилевська блиснула молодістю і дійсно підтягнутою фігурою

Наталья Могилевская продолжает волновать своих поклонников, публикуя интересные моменты со свих гастролей по Украине. Отметим, что на данный момент Могилевская колесит с новой концертной программой по украинским городам – певица наконец представила долгожданный сольный концерт. Стартовала певица в Киеве. И вот, 12 марта уже успела выступить в Херсоне.

Напомним, что до этого Наталья Могилевская выступила в Одессе, где решила также взять себе выходной, прогуляться по набережной и побаловать себя любимым завтраком по-одесски. Следует признать, очень даже изысканным.

Затем украинская исполнительница отправилась в Николаев, где благодарные поклонники подарили ей роскошный букет из 101 белоснежной розы.

А вот из Херсона Могилевская показала другое, не менее захватывающее фото. Так, на опубликованном в сети instagram снимке Могилевская стоит на сцене, рядом с ней девушки-танцовщицы. Однако примечательно то, что 43-летняя Наталья показала свои спортивные подтянутые ножки, вызвав волну хвалебных комментариев в свою сторону.

Спортивная Наталья Могилевская во время концерта в Херсоне (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Сердце женщины говорит на одном языке..." – загадочно подписала яркое фото Могилевская.

Поклонники поспешили прокомментировать новое фото. Конечно же, много комменнтов относится к недавнему выступлению.

"Вчера была на вашем концерте, получила массу удовольствия и большой заряд энергии!!! Вы Богиня!!!"

"Ви дуже хороша ніжна, красива, найкраща"

"Красивая фотка"

"Фигура – супер"

"Невероятная красотка"

Напомним, ранее Наталья Могилевская буквально очаровала поклонников, появившись в "голом" платье.