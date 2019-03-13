Така розкішна: Наталя Могилевська прямо зі сцени блиснула стрункими ніжками

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська блиснула молодістю і дійсно підтягнутою фігурою

Наталя Могилевська продовжує хвилювати своїх шанувальників, публікуючи цікаві моменти зі своїх гастролей по Україні. Відзначимо, що на даний момент Могилевська колесить з новою концертною програмою по українським містам – співачка нарешті представила довгоочікуваний сольний концерт. Стартувала співачка в Києві. І ось, 12 березня вже встигла виступити в Херсоні.

Нагадаємо, що до цього Наталя Могилевська виступила в Одесі, де вирішила також взяти собі вихідний, прогулятися по набережній і побалувати себе улюбленим сніданком по-одеськи. Слід визнати, дуже навіть вишуканим.

Потім українська виконавиця вирушила в Миколаїв, де вдячні шанувальники подарували їй розкішний букет із 101 білосніжною трояндою.

А от з Херсона Могилевська показала інше, не менш захоплююче фото. Так, на опублікованому в мережі instagram знімку Могилевська стоїть на сцені, поруч з нею дівчата-танцівниці. Однак примітно те, що 43-річна Наталя показала свої спортивні стрункі ніжки, викликавши хвилю позитивних коментарів у свою сторону.

Спортивна Наталія Могилевська під час концерту в Херсоні (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Серце жінки говорить на одній мові..." – загадково підписала яскраве фото Могилевська.

Шанувальники поспішили прокоментувати нове фото. Звичайно ж, багато комменнтов відноситься до недавнього виступу.

"Вчора була на вашому концерті, отримала масу задоволення і великий заряд енергії!!! Ви Богиня!!!"

"Ви дуже гарна ніжна, красива, найкраща"

"Гарна фотка"

"Фігура – супер"

"Неймовірна красуня"

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська буквально зачарувала шанувальників, з'явившись в "голій" сукні.