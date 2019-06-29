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"Така романтична!" Щаслива Леся Нікітюк зворушила фотосесією з конем

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.06.2019 - 18:34
"Така романтична!" Щаслива Леся Нікітюк зворушила фотосесією з конем
Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча не упустила можливості показати і стрункі форми

Популярна телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк завжди знаходить, чим порадувати свою багатотисячну армію підписників в Instagram. Шанувальники з нетерпінням чекають нових постів і сторіз від Леді Ле, захлинаючись і обговорюючи її "образи дня" і завжди відзначаючи фірмове почуття гумору зірки, яка до всього звикла підходити з притаманним їй позитивом і запалом. На свіжому фото Леся постала перед шанувальниками у романтичному образі разом з чарівним партнером по фотосесії – конем на прізвисько Персик.

Леся тримає коня за поводи і притискається до нього. На шоувумен – білосніжний топ, що оголив її плоский животик, а також вільні штани з бічними кишенями пісочного відтінку. Вона обеззброююче посміхається на камеру і виглядає щасливою і задоволеною.

"Леся. Кінь", - коротко підписала знімки Леді Ле, попутно додавши хештеги: мімімішка, няняняшка, вихідний, кінь Персик.

&quot;Така романтична!&quot; Щаслива Леся Нікітюк зворушила фотосесією з конем

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники з цікавістю розглядали кадри, після чого залишили для теледіви безліч теплих слів та щирих компліментів.

&quot;Така романтична!&quot; Щаслива Леся Нікітюк зворушила фотосесією з конем

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Завжди сонячна Леся", "Яка краса!", "Круте фото! Супер!", "Леся Іванівна, ви бомба!", "Лесюня, ти така романтична", "Леся! Всі фотки завжди класні! Але ця просто супер!", "А яка щаслива! Прямо сяє!", "Лесюня! Обожнюю твою посмішку. Будь щаслива!", "Леся, ви дуже справжня на цьому фото!" - відзначали фолловери.

 

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк показала фото з рідного Хмельницького в улюбленій перешитій маминій сукні.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк відвідала шоумена і свого колегу Сергія Притулу, який зламав ногу і готується до складної операції.

До слова, Леся Нікітюк засвітила округлі форми в бікіні на відпочинку.

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Новини України Леся Нікітюк
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