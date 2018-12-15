"Така робота": Притула відверто розповів про ревнощі дружини

Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Український ведучий Сергій Притула зізнався, чому його дружина ревнувала під час зйомок у фільмі "Секс і нічого особистого"

Телеведучий, шоумен і волонтер Сергій Притула розповів про ревнощі своєї дружини Катерина через участь в зйомках фільму з інтригуючою назвою "Секс і нічого особистого".

Він зізнався, що роль у картині стала для нього дебютною. За сюжетом Притула грає друга-ловеласа головного героя. Він буде вчити приятеля премудрощам пікапу і вмінню подобатися жінкам. Про свої враження від зйомок та ревнощі дружини через поцілунки в кадрі шоумен розповів в інтерв'ю порталу "0352.ua".

"Моя дружина дуже цікавилася, коли я вранці їхав на зйомки, а ввечері повертався, чи цілувався я сьогодні на знімальному майданчику з якоюсь "тьолкою". А я говорив: Катя, то це ж кіно, така робота. А вона: "Яка робота, цілуватися з "тьолками"?" - згадує ведучий.

Фото: Сергій Притула (instagram.com/siriy_ua)

Притула запевняє, що, попри недвозначну назву, фільм "Секс і нічого особистого" не про інтим, а про справжні почуття.

"Незважаючи на гучну назву насправді він про стосунки. Про те, як берегти любов. Про те, як не мучити себе, якщо ви не підходите один одному. Там багато чого можна почерпнути для підростаючого покоління. Є обмеження фільму 16+" – попередив він.

В український прокат комедія "Секс і нічого особистого" вийде 20 грудня 2018 року.

Раніше Сергій Притула зізнався, на якій мові він вдома свариться зі своєю дружиною Катериною.

У свою чергу його друга половинка, Катерина Притула розповіла, як поєднує обов'язки молодої мами і роботу керівника шоу "Вар'яти".

Сергій Притула: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)