Така ніжна: Катю Осадчу в жіночному кежуал вбранні запідозрили у вагітності

Катя Осадча та Юрій Горбунов намагаються урвати у своєму щільному робочому графіку час, щоб провести його з рідними і маленьким сином - наприклад, на 8 березня вони з квітами вирушили вітати всіх жінок своєї родини. У найближчі кілька тижнів у них з'явиться більше вільного часу, адже в Україні ввели карантин через коронавірус, так що всі масові та мистецькі заходи скасовуються.

При цьому Осадча закликала своїх прихильників залишатися спокійними і стежити за здоров'ям. На своїй сторінці в Instagram Катя поділилася атмосферним весіннім знімком, на якому вона зображена на галявині перед їх з чоловіком заміським будинком в ніжному і жіночому вбранні в стилі кежуал.

На теледіві - трендова в цьому сезоні спідниця-плісе світло-кавового відтінку і такого ж кольору затишний светр. Вона доповнила лук кросівками і сонцезахисними окулярами, а в руках тримає легкий шарфик.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Keep calm. Карантин внесення зміни у наші плани, про це ми повідомимо окремо. А поки працюємо, Світське життя цієї суботи вийде за планом. Будьте здорові", - написала Осадча.

Користувачі мережі захоплюються її чарівним образом і квітучим виглядом, а також звернули увагу на дещо випираючий живіт знаменитості і тут же почали цікавитися, чи не вагітна вона.

Краса

Вагітна????

Дякуємо і вам всього найкращого!

Катя,Гарно виглядаете

Вагітна?

Гарно вигдядаєте, вибачте за запитангя Ви так гарно вигдядаєте, може вагітні

Катюша привіт! Ви моя улюблениця, я завжди дивлюся ваші передачі навіть в інеті. Сад у вас гарний ,але дерева не пройшли зимнию обрізку!

Дякуємо! Вам і Вашій Родині дай Бог здоров'я!

Дуже ніжна і жіночна!!як вам вдається триматися у формі?

Точно вагітна

Вагітна)?

Катюша вагітна?

Боже , як вертається мода

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Раніше Юрій Горбунов та Катя Осадча показали свій культурний вихід у світ. Вони сходили в театр на виставу "Тев'є-Тевель" з відмінним акторським складом, на який ведучий давно хотів потрапити.