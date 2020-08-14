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Така справжня! Настя Каменських зачарувала обличчям без макіяжу на яскравому фото

П'ятниця 14 серпня 2020 10:58
Така справжня! Настя Каменських зачарувала обличчям без макіяжу на яскравому фото
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка поділилася фотозгадкою

Настя Каменських ділиться з прихильниками своїми спогадами з відпочинку та нагадує, що літо закінчується, тому варто насолоджуватись кожним сонячним днем і не втрачати часу дарма. На підтвердження цього вона опублікувала яскраве фото біля моря під пальмами, на якому позує без макіяжу.

Співачка постала перед шанувальниками без грама косметики в чорно-білій легкій туніці за сніданком. Вона трохи подалася вперед і дивиться прямо в камеру, забравши назад мокре волосся.

"Я закриваю очі, я вирушаю туди. Де шумить океану чарівна бірюза. Спогад, що пахне морем і свіжим морським вітром", - підписала вона кадр.

Така справжня! Настя Каменських зачарувала обличчям без макіяжу на яскравому фото

Настя Каменських показала сніданок біля моря (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники зійшлися на думці, що без макіяжу Настя виглядає мило і природно.

  • Яка ніжна тут
  • Прекрасна
  • Така мила
  • Дуже гарна, така справжня , щира
  • Шикарне фото
  • Яка тут мила
  • Така скромна і красива
  • Яка ж ти красива

Скріншот коментарів

Раніше співачка нагадала про те, які швидкоплинні літні дні. "Літо в цьому році якось особливо швидко пролітає! А так хочеться втримати його і сповна насолодитися сонячними теплими днями", - зізналася вона.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в рожевому ажурному міні захопила фото на березі океану.

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