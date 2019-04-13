Така справжня: Надія Мейхер зачарувала мережу природною красою

Колишня учасниця групи "ВІА Гра" чарівна Надія Мейхер не боїться експериментувати зі стилем і ділитися в мережі чесними фото, на яких вона зображена без косметики і стильного укладання. Не так давно співачка зробила коротку стрижку і стала виглядати молодше і задерикуватіше. Новим фото в Instagram артистка просто-таки підкорила своїх фанів.

На знімку 37-річна Надя зображена на тлі штори в чорному светрі і прикрасі-чокері. Волосся знаменитості злегка розпатлане, при цьому сама вона променисто посміхається на камеру.

"Ажурне життя", - лаконічно підписала Мейхер публікацію.

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Простота і природна краса співачки викликали активний відгук у її фоловерів - вони буквально закидали її компліментами, зазначивши, що вона дуже сонячна і справжня.

"Ви дуже гарна жінка, Надія"

"Природно і красиво"

"Обожнюю, найкрасивіша жінка з усіх можливих варіантів віа гри, ніяка Брежнєва і седокова поруч не стояли"

"Ви така сонячна!"

"Яка справжня і красива!"

"Завжди прекрасна!!!"

"Така справжня"

"Ви прекрасна і натуральна, ви приклад для наслідування"

"Дуже схожа на Жюльєт Бінош

"Яка чудова, жива і сонячна фотографія Змушує посміхнутися"

"Природна і проста!!!"

Як повідомлялося раніше, нещодавно Надія Мейхер зіграла одну з ролей у новому серіалі українського режисера Оксани Байрак у мелодрамі "Ніщо не трапляється двічі".

Також ми писали про те, що Надія Мейхер привела в захват мережу чуттєвим образом зі строкатою блузкою.