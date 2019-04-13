Така справжня: Надія Мейхер зачарувала мережу природною красою

Співачка поділилася теплим знімком без макіяжу
Колишня учасниця групи "ВІА Гра" чарівна Надія Мейхер не боїться експериментувати зі стилем і ділитися в мережі чесними фото, на яких вона зображена без косметики і стильного укладання. Не так давно співачка зробила коротку стрижку і стала виглядати молодше і задерикуватіше. Новим фото в Instagram артистка просто-таки підкорила своїх фанів.
На знімку 37-річна Надя зображена на тлі штори в чорному светрі і прикрасі-чокері. Волосся знаменитості злегка розпатлане, при цьому сама вона променисто посміхається на камеру.
"Ажурне життя", - лаконічно підписала Мейхер публікацію.
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Простота і природна краса співачки викликали активний відгук у її фоловерів - вони буквально закидали її компліментами, зазначивши, що вона дуже сонячна і справжня.
Як повідомлялося раніше, нещодавно Надія Мейхер зіграла одну з ролей у новому серіалі українського режисера Оксани Байрак у мелодрамі "Ніщо не трапляється двічі".
Також ми писали про те, що Надія Мейхер привела в захват мережу чуттєвим образом зі строкатою блузкою.