Така ж красива? У мережі з'явилися фото Анджеліни Джолі зі звичайного життя

Анджеліна Джолі (фото: elle.com)

Зірку сфотографував її син

Анджеліна Джолі – особистість дуже скритна. Зірка рідко дає інтерв'ю і розповідає про своє особисте життя. І тим більше вона не стане показувати свої фото. Виняток становлять рідкісні знімки, зроблені папараці. А також виходи знаменитості на червоні доріжки.

Тим цікавіше шанувальникам побачити, яка ж вона в звичайному житті. І британська версія глянцевого видання Harper's Bazaar подарувала фанатам таку можливість. Актриса з'явилася в об'єктиві не кого-небудь, а свого 11-річного сина Нокса. Вона позує, сидячи на сходинках, свого маєтку в Лос-Анджелесі. Одягнена зірка у вільне плаття світлого відтінку. Макіяж 45-річна знаменитість робити не стала, обмежившись тоном, тушшю і легким блиском. Виглядала вона щасливою і сяючою.

Анджеліна все так само гарна (фото: instagram.com/bazaaruk)

В інтерв'ю зірка розповіла, що карантин провела з 18-річним Меддоксом, 16-річним Паксом, 15-річною Захарою, 14-річною Шайло, а також 11-річними двійнятами Вів'єн і Ноксом. А також своїми домашніми улюбленцями: собаками, змією, ящірками, а також двома кроликами.

«Як і більшість батьків, я намагаюся завжди залишатися спокійною, щоб не давати дітям приводу турбуватися про мене, адже їм і так вистачає причин для переживань», – поділилася акторка в інтерв'ю британській версії Harper's Bazaar.

Фото зробив син актриси (фото: instagram.com/bazaaruk)

Цікаво, що останнім часом вони з колишнім чоловіком стали набагато більше спілкуватися. Так, заради дня народження Шайло, який відзначили в кінці травня, Анджеліна і Бред об'єднали зусилля для проведення торжества. Вечірка пройшла в будинку Пітта, який знаходиться неподалік від особняка Джолі.

«Бред дійсно хотів, щоб день народження Шайло був особливим, і планував свято заздалегідь. Він досі не може повірити, що його донька вже така доросла», – зазначила зірка. За словами Анджеліни, актор зробив улюблене блюдо своєї малої – піцу, щоб догодити їй. Не обійшлося і без розкішного торта. А в подарунок Шайло, яка захоплюється фотографією, отримала вінтажну камеру Polaroid. Також Бред створив альбом з її кращих фото останніх років. Ще один сюрприз від зоряного тата – серія уроків гри на гітарі.

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Автор: Lite