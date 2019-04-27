"Така красива": Аліна Гросу підкорила фанів ефектним фото

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка показала шанувальникам образ з нового кліпу

Аліна Гросу нерідко публікує на своїй сторінці в соцмережі досить відверті і епатажні знімки, наочно демонструючи, що давно вже подорослішала. 23-річна співачка порадувала фанів новим фото в ефектному образі - судячи з усього, її майбутнього нового кліпу. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото артистка зображена в чорному платті з білим коміром і широкими рукавами. Її довге світле волосся красиво перекинуте через плече. Аліна стоїть впівоберта до камери і млосно дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Гросу залишила кілька римованих рядків - як припустили шанувальники, з її нової пісні.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Ты, как допинг опасный

Проникающий в кровь...

Мои губы так горят,

Поцелуй - яд,

Отравляй меня -

Воскресну я вновь", - написала виконавиця.

Підписникам дуже сподобався подібний образ артистки - вони засипали її компліментами, а також зазначили, що дуже чекають виходу нової пісні та кліпу.

"Уххх Аліна ти принадність"

"Нова пісня?"

"Красуня"

"Красуня! Обожнюю"

"Шикарна"

"Ідеальна"

"Така красива!"

"Королева"

"Чекаємо з нетерпінням"

"Я на 100% впевнена, це буде бомба, чекаю не дочекаюся"

"Ти Ангел"

"Хитренький погляд"

Раніше стало відомо про те, що Аліна Гросу готується йти під вінець. Про те, що співачка зібралася заміж, проговорилася її хрещена мати, відома українська поп-діва Ірина Білик.

А ще Аліна Гросу заінтригувала новиною про поповнення в сім'ї, якого вона чекає з нетерпінням.

До речі, Аліна Гросу повернулася до улюбленого заняття через 10 років.