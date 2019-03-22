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"Така худенька": Тіна Кароль в екстремально короткому платті блиснула витонченою фігурою

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.03.2019 - 13:03
"Така худенька": Тіна Кароль в екстремально короткому платті блиснула витонченою фігурою
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Кароль зазначили, що їх улюблениця стала ще стрункішою

Тіна Кароль ніколи не перестає інтригувати шанувальників те й діло публікуючи на своїй instagram-сторінці іноді романтичні і ніжні, а іноді досить відверті і провокаційні знімки. І робить це регулярно, демонструючи дуже яскраві і глянсові fashion-фото. Не стало виключенням і недавнє фото.

Так, на представленому знімку Тіна позує в ультракоротком чорному платті з оригінальними декоративними елементами. На грудях – три банта, прикрашені по краях штучними діамантами. Точно така ж декоративна оборка – на краю сукні. Відзначається, що сукня від українського дизайнера Marianna Senchina, сезону осінь-зима 2018/19. Вартість такої сукні – понад €450.

Свій образ Тіна Кароль доповнила прикрасами. Мейкап – незмінно з акцентом на червоні губи співачки, "фірмовий" колір української виконавиці.

Тіна Кароль

Чудова Тіна Кароль

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Tina Karol (@tina_karol)

Відео: .instagram.com/tina_karol

Відзначимо, що раніше співачка вже ділилася фото з даної фотосесії. Тільки тоді Кароль позувала на високому стільці, елегантно склавши ноги одна на другу. І ми бачимо в цілому образ Тіни, який доповнюють колготки-сіточка і відкриті лакові босоніжки.

Тіна Кароль

Стильна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники співачки поспішили буквально засипати її захопленими відгуками. До речі, багато фанатів виконавиці підкреслили, що на фото Тіна виглядає дуже стрункою.

  • Як завжди, бездоганна!
  • Кисень закінчується!
  • Люблю тебе до Місяця і назад.
  • Це занадто красиво для моїх очей.
  • Тіна і короткі спіднички - моя улюблена колаборація.
  • Красоточка! Ах, ці ноги даються лише небагатьом. Нереальна!
  • Господи, жінка, ти зводиш з розуму!
  • Ось це хот! Незвично бачити тебе в такому короткому, ці ніжки!
  • Яка ж ти все таки неземна!
  • Як мені подобається цей наряд!

Нагадаємо, раніше сонячна Тіна Кароль звела з розуму романтичним образом

Також до цього Тіна Кароль зачарувала мережу экспромонтом під час зйомки шоу "Голос країни", виконавши спільну композицію з одним з учасником, який справив на співачку величезне враження.

Заспіваю на весіллі: MONATIK заговорив про стосунки Кароль і Балана Вовчиця з Уолл-стріт: Тіна Кароль блиснула розкішним образом в Нью-Йорку
Новини України Тіна Кароль
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