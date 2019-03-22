"Така худенька": Тіна Кароль в екстремально короткому платті блиснула витонченою фігурою

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Кароль зазначили, що їх улюблениця стала ще стрункішою

Тіна Кароль ніколи не перестає інтригувати шанувальників те й діло публікуючи на своїй instagram-сторінці іноді романтичні і ніжні, а іноді досить відверті і провокаційні знімки. І робить це регулярно, демонструючи дуже яскраві і глянсові fashion-фото. Не стало виключенням і недавнє фото.

Так, на представленому знімку Тіна позує в ультракоротком чорному платті з оригінальними декоративними елементами. На грудях – три банта, прикрашені по краях штучними діамантами. Точно така ж декоративна оборка – на краю сукні. Відзначається, що сукня від українського дизайнера Marianna Senchina, сезону осінь-зима 2018/19. Вартість такої сукні – понад €450.

Свій образ Тіна Кароль доповнила прикрасами. Мейкап – незмінно з акцентом на червоні губи співачки, "фірмовий" колір української виконавиці.

Чудова Тіна Кароль

Відео: .instagram.com/tina_karol

Відзначимо, що раніше співачка вже ділилася фото з даної фотосесії. Тільки тоді Кароль позувала на високому стільці, елегантно склавши ноги одна на другу. І ми бачимо в цілому образ Тіни, який доповнюють колготки-сіточка і відкриті лакові босоніжки.

Стильна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники співачки поспішили буквально засипати її захопленими відгуками. До речі, багато фанатів виконавиці підкреслили, що на фото Тіна виглядає дуже стрункою.

Як завжди, бездоганна!

Кисень закінчується!

Люблю тебе до Місяця і назад.

Це занадто красиво для моїх очей.

Тіна і короткі спіднички - моя улюблена колаборація.

Красоточка! Ах, ці ноги даються лише небагатьом. Нереальна!

Господи, жінка, ти зводиш з розуму!

Ось це хот! Незвично бачити тебе в такому короткому, ці ніжки!

Яка ж ти все таки неземна!

Як мені подобається цей наряд!

Нагадаємо, раніше сонячна Тіна Кароль звела з розуму романтичним образом

Також до цього Тіна Кароль зачарувала мережу экспромонтом під час зйомки шоу "Голос країни", виконавши спільну композицію з одним з учасником, який справив на співачку величезне враження.