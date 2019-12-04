ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Така велика! Кім Кардашян показала нове фото 6-річної доньки

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.12.2019 - 19:32
Така велика! Кім Кардашян показала нове фото 6-річної доньки
Кім Кардашьян з донькою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зіркова мама порадувала фоловерів

Кім Кардашьян любить викладати фото і відео зі всіма своїми дітьми, але 6-річна Норт явно лідирує за кількістю постів на сторінці знаменитої мами. Кім не втомлюється захоплюватися почуттям смаку своєї дівчинки, яка вже давно стала модною іконою знаменитого сімейства. Іноді ж вона просто демонструє, що мама і донька – справжні подруги, які завжди не проти повеселитися і покривлятися на камеру.

Така велика! Кім Кардашян показала нове фото 6-річної донькиКім і Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Цього разу Кім показала саме таке фото. Дівчата роблять селфі вдома. На Кім надітий чорний светр, волосся знаменитість зібрала у високий хвіст – одну зі своїх улюблених зачісок останнім часом, а макіяж зробила в кращих традиціях клану Кардашьян: бездоганний тон, яскравий контуринг, чітко промальовані брови, губи і накладні вії.

Така велика! Кім Кардашян показала нове фото 6-річної донькиКім з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Норт косметику не використовувала, але її образ також вийшов досить яскравим. Дівчинка одягла светр з цікавим принтом з мавпочок і підібрала в тон йому стрічку у волосся. Завершують картину великі сережки-кільця, а також тонкий ланцюжок. Норт виглядає не по роках дорослого і стильною. Фолловери просто засипали маму і доньку приємними коментарями і розчуленими словами, а саме фото оцінили більш ніж в 2 мільйони лайків. Багато послідовувачів Кім відзначили, що Норт – копія Каньє.

Нагадаємо, до цього Кім показала їх з дочкою стрістайл-образи з Х'юстона. Кім обрала для виходу в світ чорні шкіряні штани, білу футболку, а також різнокольоровий плащ, які доповнила класичними туфлями. А Норт одягла джинсовий комбінезон з принтом, курточку і білі черевики.

Струнка і спокуслива: Кім Кардашян демонструє точену фігуру в пікантному вбранні В білій сукні і діамантах: Кім Кардашян показала спокусливі форми в розкішному вбранні
Новини України Кім Кардашян
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся