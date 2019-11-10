"Так і не взяв!" Єфросиніна емоційно висловилася про незвичайний досвід в Мексиці

Маша Єфросиніна зовсім недавно повернулась з екзотичної Мексики, де разом з родиною провела незабутні 10 днів відпустки. На екзотичному курорті ведуча повсякчас з'являлася в стильних нарядах і з задоволенням робила знімки в купальнику, крім того, розслаблена обстановка спонукала її на гастрономічні експерименти – Маша навіть прийняла участь у майстер-класі з приготуванню блюд місцевої кухні. Про свій незвичайний досвід та враження від відвідування колоритноъ Мексики вона розповіла Каті Осадчій в програмі «Світське життя».

Найбільше теледіву вразили екзотичні мексиканські делікатеси. Щоправда, спробувати їх вона не ризикнула, зате на це зважилася її дочка Нана. Дівчинка вирышила поласувати ... гусінню!

"Вони були сушені, маленькі. Я не їла. Нана їла, тому що все так їх нахвалювали. Вони з пармезаном вони там з якимось перцем. Це делікатес, який пропагує те, що не треба їсти курку, рибу, не треба вбивати тварин. Їх розводять там багато - цілі плантації цієї гусінні", - розповіла Маша.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сама ж ведуча не встояла перед традиційними мексиканськими напоями – текілою і мескалем ( міцної алкогольної настоянкою). Правда, очікуваного ефекту від спиртного не настав – екзотичний алкоголь Машу не взяв.

"Виявилося, що я сильна жінка. Може, це повітря, може – здоровий сон, але заходив як в суху землю", - з гумором розповіла ведуча про свої експерименти.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Я була на одній церемонії, це була дегустація різних видів мескалю. Це настоянка на галюциногенному кактусі. Ти випиваєш трохи, але стає дуже тепло і так добре. Переді мною лежала ця гусіннь, я думала, що коли я вже вирішу спробувати їх, тоді все, пора закінчувати з мескалем. Але так і не взяв", - зізналася вона.

Відео: YouTube/Світське життя

До речі, Маша Єфросиніна підкорила стильним виходом у світ у вишуканому прозорому вбранні.