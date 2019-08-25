"Так схожі": Ольга Фреймут зачарувала мережу фото з молодшою сестрою

Ведуча зворушливо привітала сестру з днем народження
Українська телеведуча Ольга Фреймут не дуже часто показує шанувальникам своїх рідних людей - втім, нещодавно вона порадувала їх, поділившись рідкісним фото чоловіка Володимира Локотко з дітьми. Також у неї є молодша сестра Юлія, з якою, за словами Ольги, вони кращі подруги, незважаючи на різницю у 10 років.
24 серпня у Юлі був день народження, і сестра зворушливо і мило привітала її на своїй Instagram-сторінці. Фреймут опублікувала спільне фото в обнімку з сестрою, на якому вони обидві відображені в ошатних сукнях, а у Ольги ще й тіара на голові.
У підписі до світлини вона жартівливо зазначила, що дуже невдало вийшла на ньому, зате Юля - королева.
"Сестричка, ти молодша, але старша: вчуся у тобі мудрості. Всі слова - телефоном . А тут - фото. Де я "невдала"; а ти - Королева . З Днем народження Юля", - написала Фреймут-старша.
Фото: Ольга і Юлія Фреймут (instagram.com/freimutolia)
Розчулена Юля тут же відповіла коханій сестричці.
"Перша наша фотографія де ти "невдала". Сестричка моя, люблю тебе сильно-сильно! Ти знаєш!" - зазначила дівчина в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)
Підписники Фреймут приєдналися до привітань, а також помітили, що сестри дуже схожі одна на одну.
Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)
Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут знялася разом з сестрою Юлією в стильній фотосесії для глянсового видання Harper's Bazaar, а також розповіла про те, які між ними склалися відносини.
Також Ольга Фреймут зачарувала "безневинним" образом в романтичній сукні в білизняному стилі. До речі, ведуча зазначила, що сукня – від українського бренду Lake Studio.