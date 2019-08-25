"Так схожі": Ольга Фреймут зачарувала мережу фото з молодшою сестрою

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведуча зворушливо привітала сестру з днем народження

Українська телеведуча Ольга Фреймут не дуже часто показує шанувальникам своїх рідних людей - втім, нещодавно вона порадувала їх, поділившись рідкісним фото чоловіка Володимира Локотко з дітьми. Також у неї є молодша сестра Юлія, з якою, за словами Ольги, вони кращі подруги, незважаючи на різницю у 10 років.

24 серпня у Юлі був день народження, і сестра зворушливо і мило привітала її на своїй Instagram-сторінці. Фреймут опублікувала спільне фото в обнімку з сестрою, на якому вони обидві відображені в ошатних сукнях, а у Ольги ще й тіара на голові.

У підписі до світлини вона жартівливо зазначила, що дуже невдало вийшла на ньому, зате Юля - королева.

"Сестричка, ти молодша, але старша: вчуся у тобі мудрості. Всі слова - телефоном . А тут - фото. Де я "невдала"; а ти - Королева . З Днем народження Юля", - написала Фреймут-старша.

Фото: Ольга і Юлія Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Розчулена Юля тут же відповіла коханій сестричці.

"Перша наша фотографія де ти "невдала". Сестричка моя, люблю тебе сильно-сильно! Ти знаєш!" - зазначила дівчина в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Підписники Фреймут приєдналися до привітань, а також помітили, що сестри дуже схожі одна на одну.

Ви завжди неперевершена

Які ві красуні

Мати сестру, думаю,-це удача

Юлічка, з днем народження. Будь щаслива

Обожнюю вас, з днем народження Юленька

Так схожі

Найдорожчі наші

Красуні! Юленько, з Днем Народження!!

Красуні,приємно дивитися на таких молодих жінок

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут знялася разом з сестрою Юлією в стильній фотосесії для глянсового видання Harper's Bazaar, а також розповіла про те, які між ними склалися відносини.

Також Ольга Фреймут зачарувала "безневинним" образом в романтичній сукні в білизняному стилі. До речі, ведуча зазначила, що сукня – від українського бренду Lake Studio.