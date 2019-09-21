"Так незвично": Тіна Кароль з несподіваному образі пококетувала на камеру

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка показала бекстейдж зі зйомок фільму

Тіна Кароль на днях по-справжньому здивувала шанувальників своїм новим талантом – вона презентувала фільм "Колишні", в якому виконала головну роль. Перевтілення співачки було радикальним – вона стала короткостриженою брюнеткою. Правда, фанам переживати нема чого, адже нова зачіска – всього лише перука для кіно-ролі. До речі, картина вже встигла завоювати кілька міжнародних нагород. Співачка вирішила показати шанувальникам бекстейдж зі зйомок.

На відео в Instagram вона грайливо позує на камеру, кокетує, демонструє живу міміку, поправляє короткі волосся і навіть мило кривляється.

Шанувальники почали ділитися враженнями від несподіваного образу зірки, а також її акторської гри.

Тіночка така кокетка. Обожнюю її погляд з хитрицой

Так незвично бачити Тіну брюнеткою

Мені фільм дуже сподобався. Тіна жінка і в житті трохи дивна, але саме це мені особисто в ній подобається

Не йде коротка стрижка

Тіні будь-який колір волосся личить, дивовижна жінка

Красуня прекрасна

Прикольно

А вам йде, дуже симпатично

Той фільм, який зачепив і зачепив душу

Гарна зачіска

Маленька грайлива, але сильна жінка зараз на відео

Ви прекрасні з будь-якою зачіскою і макіяжем

Скринот коментарів

Також поп-діва опублікувала чорно-біле фото з ідентичною зачіскою. На знімку вона позує у вбранні з оголеними плечима.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала рідкісне фото своєї мами, яка днями відсвяткувала ювілей.

Раніше Тіна Кароль зворушила знімком з сином Веніаміном. Співачка спілкується з хлопчиком по відеозв'язку.