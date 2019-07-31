"Так не вистачає": Топалов зворушив мережу зізнанням про близьку людину

Влад Топалов звик ділитися з шанувальниками своїми думками і переживаннями в соцмережі. Чоловік Регіни Тодоренко часто публікує філософські роздуми про життєві цінності під фото, а також записує відеозвернення з машини, щоразу піднімаючи актуальні теми. Так, під новим знімком, на якому Влад зображений разом зі своїм батьком Михайлом Генріховичем, він вирішив поговорити про роль батьків у житті дитини.

На фото Топалов-старший у легкій голубій сорочці й білих штанях позує перед фотографом, обіймаючи сина за плечі.

Фото: Влад Топалов з батьком (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Скористалися нагодою єдиної зустрічі за літо, щоб побути разом, поговорити про життя, про виховання, про синів, батьків, онуків і дідів! Спасибі, Тату, за ці щасливі миті! Люблю тебе і вже скучаю! Так не вистачає ось такого в житті. Всі кудись мчимо, а насправді, нашим дітям потрібні просто ми! Не наші гроші або робота.... а просто МИ! Робимо висновки і рухаємося далі разом, міцно і однією великою сім'єю або, правильніше сказати – кланом", - залишив музикант мотивуючий текст під душевним кадром.

В коментарях шанувальники Влада розділили його точку зору на сімейні цінності, а також відзначили схожість Міхила Генріхович і його сина.

Фото: Влад Топалов з батьком (instagram.com/vladtopalovofficial)

Крім того, хтось з користувачів заявив, що музикант разом з татом зворушливо заспівав дуетом на власному весіллі в Італії, а артист пообіцяв пізніше поділитися відео сімейного виступу.

Скріншот коментарів

"Владічка, ти щаслива людина, у тебе є чудовий тато", "Красені! Сім'я це головне!! Життя таке швидкоплинне бережіть кожну хвилину разом!", "Золоті слова", "Владе, ви чудовий син", "Який гарний тато", "Які правильні слова!", "Які правильні у Вас життєві та сімейні установки, зараз це вееелика рідкість! П. С.: Тато у Вас крутецкий!", "Дуже схожі!, "Два красеня", - писали коментатори.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Влад Топалов поділився фото з весілля сестри Аліни, спровокувавши шквал запитань про Регіну Тодоренко.

Раніше Влад Топалов зробив зворушливе зізнання про весілля з Регіною Тодоренко в Італії і поділився своїми переживаннями.