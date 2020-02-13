ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Таємниці ДНК 2 сезон: СТБ покаже продовження успішного проекту

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.02.2020 - 20:26
Таємниці ДНК 2 сезон: СТБ покаже продовження успішного проекту
Телеведуча Тетяна Висоцька (фото: СТБ)

Другий сезон проекту Таємниці ДНК стартує 25 лютого

Під час презентації весняних прем'єр телеканал СТБ оголосив про продовження успішного проєкту власної розробки «Таємниці ДНК». Вже з 25 лютого щовівторка в лінійці 22:45 глядачі побачать другий сезон ток-шоу, герої якого за допомогою лише одного ДНК-тесту отримують відповіді на важливі для себе питання та дізнаються сімейні таємниці. Ведучою ток-шоу «Таємниці ДНК» залишається Тетяна Висоцька.

Як зазначила під час презентації директорка департаменту управління виробництвом телеканалу СТБ Наталя Франчук, перший сезон «Таємниці ДНК» став лідером слоту за цільовою аудиторією (жінки 35–49), а також улюбленим проєктом для багатьох телеглядачів. Його подивилися понад 10,6 мільйона телеглядачів. Завдяки колосальній роботі команди вдалося допомогти кільком десяткам героїв та їхнім сім'ям дізнатися відповіді на важливі для них питання.

Таємниці ДНК 2 сезон: СТБ покаже продовження успішного проекту

Наталя Франчук (фото: СТБ)

«Таємниці ДНК» вийшов восени 2019 року і продемонстрував успішний старт, гідні цифри та позитивну динаміку протягом усього сезону. Я цьому дуже рада, оскільки завжди вірила в нього. У ньому є унікальний момент: вже наприкінці програми ми відповідаємо на найважливіше питання в житті нашого героя: чи своїх дітей він виховує, скільки насправді у нього братів і сестер, що недоговорює його мама та багато інших. Наша країна дає унікальне поле для таких історій, тому всі наші герої реальні люди, для яких важливо дізнатися правду. І тільки тест ДНК може відповісти на їхні запитання з імовірністю до 99,99%. Але в той момент, коли наші герої дізнаються правду, їм ще потрібно навчитися жити з нею», коментує Наталя Франчук.

Таємниці ДНК 2 сезон: СТБ покаже продовження успішного проекту

Телеведуча Тетяна Висоцька (фото: СТБ)

З 25 лютого команда ток-шоу продовжить допомагати реальним людям шукати істину за допомогою генетичної експертизи.

Керівник проєкту – Юлія Руднікова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що група THE HARDKISS виступлять у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020.

Найкрасивіший Холостяк: Макс Михайлюк викликав фурор у користувачів мережі Шо з-под дуба: серіал "Спіймати Кайдаша" буде звучати під музику DakhaBrakha (відео)
Новини України СТБпрограмматв-шоу
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся