Таємниці ДНК 2 сезон: СТБ покаже продовження успішного проекту

Телеведуча Тетяна Висоцька (фото: СТБ)

Другий сезон проекту Таємниці ДНК стартує 25 лютого

Під час презентації весняних прем'єр телеканал СТБ оголосив про продовження успішного проєкту власної розробки «Таємниці ДНК». Вже з 25 лютого щовівторка в лінійці 22:45 глядачі побачать другий сезон ток-шоу, герої якого за допомогою лише одного ДНК-тесту отримують відповіді на важливі для себе питання та дізнаються сімейні таємниці. Ведучою ток-шоу «Таємниці ДНК» залишається Тетяна Висоцька.

Як зазначила під час презентації директорка департаменту управління виробництвом телеканалу СТБ Наталя Франчук, перший сезон «Таємниці ДНК» став лідером слоту за цільовою аудиторією (жінки 35–49), а також улюбленим проєктом для багатьох телеглядачів. Його подивилися понад 10,6 мільйона телеглядачів. Завдяки колосальній роботі команди вдалося допомогти кільком десяткам героїв та їхнім сім'ям дізнатися відповіді на важливі для них питання.

Наталя Франчук (фото: СТБ)

«Таємниці ДНК» вийшов восени 2019 року і продемонстрував успішний старт, гідні цифри та позитивну динаміку протягом усього сезону. Я цьому дуже рада, оскільки завжди вірила в нього. У ньому є унікальний момент: вже наприкінці програми ми відповідаємо на найважливіше питання в житті нашого героя: чи своїх дітей він виховує, скільки насправді у нього братів і сестер, що недоговорює його мама та багато інших. Наша країна дає унікальне поле для таких історій, тому всі наші герої реальні люди, для яких важливо дізнатися правду. І тільки тест ДНК може відповісти на їхні запитання з імовірністю до 99,99%. Але в той момент, коли наші герої дізнаються правду, їм ще потрібно навчитися жити з нею», – коментує Наталя Франчук.

Телеведуча Тетяна Висоцька (фото: СТБ)

З 25 лютого команда ток-шоу продовжить допомагати реальним людям шукати істину за допомогою генетичної експертизи.

Керівник проєкту – Юлія Руднікова.

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