Сюрприз для сина: Мама Дана Балана виступить на шоу Голос країни-10

Людмила Балан (фото: 1+1)

Цієї неділі глядачі телеканалу «1+1» побачать заключний епізод етапу «нокаути» на «Голосі країни-10». За участь у прямих ефірах змагатимуться учасники команди Тіни Кароль

На «Голосі країни-10» продовжуються «нокаути», де учасники з команд зіркових тренерів змагаються за участь у прямих ефірах, виконуючи на сцені пісню сольно. За результатами попередніх випусків стали відомі імена чвертьфіналістів з команди MONATIK, Дана Балана та ПТП з NK.

Стало відомо, що у заключному епізоді етапу «нокаути» на головній вокальній сцені країни, глядачі побачать виступ мами зіркового тренера проекту Дана Балана.



Людмила Балан завітає на «Голос країни», аби зробити сюрприз для сина та підтримати його на проекті.

Людмила Балан (фото: 1+1)

У рідній Румунії, вона відома як телеведуча та співачка. В одному з інтерв’ю у «Світському житті» артист навіть зізнався, що допоміг матері зробити новий концепт проекту, який отримав схвальні відгуки у Румунії. Через насичений графік та концерти, співак спілкується с батьками не часто, тож побачити на сцені одного з них ніяк не очікував.

На «Голос країни» Людмила Балан приїхали з подарунком – на головній вокальній сцені вона виконає українську народну пісню «Горіла сосна, палала», яку співають молодятам на весіллі. Як зізналася жінка на сцені, підготувала цю пісню про всяк випадок на майбутнє для Тіни Король та Дана Балана. Чим обернеться такий рішучий вчинок матері та як відреагує син на несподіваний сюрприз, глядачі дізнаються вже цієї неділі.

Нагадаємо, у зв’язку з введенням та продовженням карантину через COVID-19 було внесено зміни до графіку трансляції вокального шоу «Голос країни», а прямі ефіри перенесли. Також стало відомо, як саме глядачі зможуть використати придбаний квиток на прямі ефіри або генеральні репетиції прямих ефірів. Організатори шоу рекомендують використати його, відвідавши будь-яке інше шоу телеканалу «1+1», зйомки якого відбудуться після завершення карантину. Також глядачі зможуть повернути квитки.

Дивіться вокальне шоу “Голос країни-10” щонеділі о 21:00 на каналі “1+1”.