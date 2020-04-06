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Тіна Кароль та Дан Балан влаштували ласки і пристрасні танці на Голосі країни – 10

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.04.2020 - 09:27
Тіна Кароль та Дан Балан влаштували ласки і пристрасні танці на Голосі країни – 10
Фото: Тіна Кароль та Дан Балан (instagram.com/tina_karol)

Зіркові тренери станцювали запальний танц з несподіваною кінцівкою

Голос країни -10 продовжує регулярно виходити на каналі 1+1, адже частина випусків вже відзнята заздалегідь, а шанувальники з нетерпінням чекають неділі, щоб подивитися, хто ж потрапить в довгоочікувані прямі ефіри. Так, 5 квітня, в неділю у третьому випуску вокальних "нокаутів" учасники команди Дана Балана боролися за місце в чвертьфіналі. Під час виступу одного з конкурсантів, Максима Перепелиці, Тіна Кароль та Дан Балан не змогли стримати емоцій і влаштували запальні танці і пристрасті прямо на сцені вокального шоу.

Максим виконав популярну композицію Lil Nas Х - Old Town Road. Хлопець так запалив на сцені, що зіркові судді не могли всидіти на місцях. Дан Балан підійшов до крісла Тіни і нахилився до неї, дивлячись в очі.

"Ти ковбой, бой?" - кокетливо запитала співачка у колеги. А потім просто підняла витончену ніжку в рожевих босоніжках, весело сміючись. Балан також підхопив грайливий настрій співачки, не втримався і поласкал ніжку Тіни.

Тіна Кароль та Дан Балан влаштували ласки і пристрасні танці на Голосі країни – 10

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Зіркові тренери піднялися на сцену і разом станцювали запальний і пристрасний імпровізований танець. До крісла Дан поніс Тіну на спині, легко, немов пушинку, піднявши її на руки.

"Ми побігли на сцену, тому що Максим спустився сюди. Ми подумали, що "святе місце порожнім не буває"!" - пізніше пояснила Тіна.

Катя Осадча та Юрій Горбунов запропонували Дану і Тіні взяти участь у наступному сезоні шоу Танці з зірками. "Причому професіоналом будеш ти!" - вказав шоумен в бік співачки. "Я буду муштрувати Дана!" - пообіцяла вона.

Відео: YouTube/Голос країни

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Новини України Тіна КарольГолос країниDan Balan
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