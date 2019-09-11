Сюрприз від судді, зірки 90-х і сльози Полякової: чим здивує прем'єра шоу Х-фактор

Судді шоу Х-Фактор: Настя Каменських, Андрій Данилко, Оля Полякова та Ігор Кондратюк (фото: прес-служба СТБ)

На кастингу першого ефіру шоу Х-Фактор з'являться зірки 90-х

Легендарне вокальне шоу Х-фактор на СТБ запрошує на грандіозне святкування свого 10 дня народження. Топ-артистів українського шоу-бізнесу привітають Х-фактор з Днем народження як на сцені, так і за лаштунками шоу. І вже для першого випуску сюрприз приготувала нова суддя шоу, поп-діва Оля Полякова, яка підірве сцену-Х своїм виступом.

Учасники проекту теж не перестають дивувати. Однією з тих, хто вийде на сцену Х-фактора, стане дівчина зі сценічним ім'ям Ейра. У шоу-бізнесі вона давно, тільки не відома як співачка, а як автор знаменитих хітів. Її пісня є і в репертуарі судді шоу Олі Полякової.

"Мої пісні співають різні артисти, такі як Злата Огневич, Ivan Navi, Альоша, Андріана, - розповідає дівчина. – Їх слухають по всій Україні".

Але зараз Ейра мріє реалізуватися і як артистка. Чи дадуть вимогливі судді шоу їй таку можливість?

Перший випуск Х-фактор 10 сезон глядачі побачать вже у цю суботу, 14 вересня (фото: прес-служба СТБ)

Інша учасниця, Маша Метельська, вже приходила на проект в 6 сезоні, але не одна, а у складі тріо "Інжир". Тоді колектив дійшов до фінального етапу тренувального табору, але в прямі ефіри їм потрапити так і не вдалося. В цей раз Маша сподівається на другий шанс.

А також на кастингу з'являться зірки 90-х і людина, яка лікує розлади психіки своїм співом. Кого Настя Каменських змусить роздягтися прямо на сцені, і хто доведе до сліз Олю Полякову, побачимо вже у суботу, 14 вересня о 19:00 у прем'єрному випуску 10 сезону шоу Х-фактор на СТБ.

Судді шоу: Настя Каменських, Андрій Данилко, Оля Полякова та Ігор Кондратюк.

Ведуча: Даша Трегубова.

Нагадаємо, раніше Каменських розповіла про конкуренцію на Х-факторі серед членів журі.