Синочок знімав: ніжна Ольга Фреймут замилувала домашнім фотосетом з чоловіком

Ольга Фреймут не надто любить виставляти на показ особисте життя, також і її сторінку в Instagram занадто активною не назвеш, зате тим цінніше фото з сімейного архіву, якими зрідка ділитися ведуча. Наприклад, вона публічно захопилася талантами своєї старшої дочки від першого шлюбу Злати Мітчелл. До речі, дівчина подалася в дизайнери і навіть обзавелася власним брендом одягу – ще одним приводом для гордості її зіркової мами. На цей раз Ольга вирішила порадувати шанувальників домашніми фото з чоловіком Володимиром Локотко.

На парочці кадрів ведуча сидить на підлозі, спершись об чоловіка. На ній – темні джинси з необробленим нижнім краєм від 7 for all mankind – трендова модель сезону і яскрава вільна блузка з рукавами-буфами. Волосся зібране ззаду, пару пасом вибилися на обличчя. Макіяж – чорні стрілки на повіках і червона помада на губах.

"Люблю мою сім'я ю. Деякі фото зробив Валерій", - підписала фотосесію з коханим Ольга, помідмивиши, що автором кадрів став її маленький син.

Ольга Фреймут з чоловіком Володимиром Локотко (фото: instagram.com/freimutolia)

Шанувальники прийшли в захват від знімків пари і помітили схожість подружжя.

Ольга Фреймут з чоловіком Володимиром Локотко (фото: instagram.com/freimutolia)

Чудова пара

Ви кльові! Щастя вам!

Який у вас гарний чоловік

дуже Гарні

Які ви красиві

Нарешті гарне фото хорошої сім'ї, ви дуже гарна пара, гарного вам життя

Ви дуже гармонійна пара. Дуже підходите один одному зовні. Любові Вам

Захоплююсь вами, неймовірні

Ви справді пасуєте один одному як горнятуо до тарілочки. Як вішукана сукня до розкішних дорогих туфельок. Щастя вамиі вашій родині! Захоплююсь вами!

Красива і щаслива пара

Ви дуже схожі, гарна пара

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Раніше Ольга Фреймут поділилася своїми міркуваннями про кохання, стосунки і шлюб.