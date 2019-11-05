Синочок знімав: ніжна Ольга Фреймут замилувала домашнім фотосетом з чоловіком

Телеведуча показала себе в розслабленій обстановці
Ольга Фреймут не надто любить виставляти на показ особисте життя, також і її сторінку в Instagram занадто активною не назвеш, зате тим цінніше фото з сімейного архіву, якими зрідка ділитися ведуча. Наприклад, вона публічно захопилася талантами своєї старшої дочки від першого шлюбу Злати Мітчелл. До речі, дівчина подалася в дизайнери і навіть обзавелася власним брендом одягу – ще одним приводом для гордості її зіркової мами. На цей раз Ольга вирішила порадувати шанувальників домашніми фото з чоловіком Володимиром Локотко.
На парочці кадрів ведуча сидить на підлозі, спершись об чоловіка. На ній – темні джинси з необробленим нижнім краєм від 7 for all mankind – трендова модель сезону і яскрава вільна блузка з рукавами-буфами. Волосся зібране ззаду, пару пасом вибилися на обличчя. Макіяж – чорні стрілки на повіках і червона помада на губах.
"Люблю мою сім'я ю. Деякі фото зробив Валерій", - підписала фотосесію з коханим Ольга, помідмивиши, що автором кадрів став її маленький син.
Ольга Фреймут з чоловіком Володимиром Локотко (фото: instagram.com/freimutolia)
Шанувальники прийшли в захват від знімків пари і помітили схожість подружжя.
Ольга Фреймут з чоловіком Володимиром Локотко (фото: instagram.com/freimutolia)
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Раніше Ольга Фреймут поділилася своїми міркуваннями про кохання, стосунки і шлюб.