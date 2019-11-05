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Синочок знімав: ніжна Ольга Фреймут замилувала домашнім фотосетом з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.11.2019 - 16:34
Синочок знімав: ніжна Ольга Фреймут замилувала домашнім фотосетом з чоловіком
Ольга Фреймут з чоловіком Володимиром Локотко (фото: instagram.com/freimutolia)

Телеведуча показала себе в розслабленій обстановці

Ольга Фреймут не надто любить виставляти на показ особисте життя, також і її сторінку в Instagram занадто активною не назвеш, зате тим цінніше фото з сімейного архіву, якими зрідка ділитися ведуча. Наприклад, вона публічно захопилася талантами своєї старшої дочки від першого шлюбу Злати Мітчелл. До речі, дівчина подалася в дизайнери і навіть обзавелася власним брендом одягу – ще одним приводом для гордості її зіркової мами. На цей раз Ольга вирішила порадувати шанувальників домашніми фото з чоловіком Володимиром Локотко.

На парочці кадрів ведуча сидить на підлозі, спершись об чоловіка. На ній – темні джинси з необробленим нижнім краєм від 7 for all mankind – трендова модель сезону і яскрава вільна блузка з рукавами-буфами. Волосся зібране ззаду, пару пасом вибилися на обличчя. Макіяж – чорні стрілки на повіках і червона помада на губах.

"Люблю мою сім'я ю. Деякі фото зробив Валерій", - підписала фотосесію з коханим Ольга, помідмивиши, що автором кадрів став її маленький син.

Синочок знімав: ніжна Ольга Фреймут замилувала домашнім фотосетом з чоловіком

Ольга Фреймут з чоловіком Володимиром Локотко (фото: instagram.com/freimutolia)

Шанувальники прийшли в захват від знімків пари і помітили схожість подружжя.

Ольга Фреймут з чоловіком Володимиром Локотко (фото: instagram.com/freimutolia)

  • Чудова пара
  • Ви кльові! Щастя вам!
  • Який у вас гарний чоловік
  • дуже Гарні
  • Які ви красиві
  • Нарешті гарне фото хорошої сім'ї, ви дуже гарна пара, гарного вам життя
  • Ви дуже гармонійна пара. Дуже підходите один одному зовні. Любові Вам
  • Захоплююсь вами, неймовірні
  • Ви справді пасуєте один одному як горнятуо до тарілочки. Як вішукана сукня до розкішних дорогих туфельок. Щастя вамиі вашій родині! Захоплююсь вами!
  • Красива і щаслива пара
  • Ви дуже схожі, гарна пара

Скріншот коментарів

Раніше Ольга Фреймут поділилася своїми міркуваннями про кохання, стосунки і шлюб.

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