Синочки з нетерпінням чекають: ALYOSHA розповіла про третю вагітність і життя на карантині

Співачка ALYOSHA та її чоловік, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя скоро стануть багатодітними батьками - в кінці квітня пара оголосила про третю вагітність артистки. Подружжя вже виховує двох синів, а ось стать майбутньої дитини поки тримають в секреті. Олена з задоволенням ділиться в мережі ніжними фото "в положенні" і розповідає, як проходить ця вагітність. В інтерв'ю "Фактам" вона розповіла про свої відчуття і плани, а також про життя родини на карантині. До речі, 14 травня у співачки був день народження - їй виповнилося 34 роки. Цей день вони провели в сімейному колі на свіжому повітрі.

ALYOSHA вживає необхідні заходи безпеки і намагається особливо не переживати.

"Ніякої тривожності не відчуваю, небезпеки — теж. Сприймаю все, що відбувається абсолютно звичайно. З точки зору заходів обережності наша сім'я навряд чи відрізняється від інших. Ми стежимо за гігієною, але не настільки фанатично, як інші. Єдине, що засмучує, що деякі люди не завжди стежать за своїм здоров'ям, не підтримують імунітет в цілому, а звертаються за допомогою, коли стало вже зовсім погано. Подібна поведінка може критично позначитися і на їх житті і здоров'ї оточуючих. Мені б цього не хотілося", — сказала виконавиця.

Олена також розповіла, чому вони з чоловіком досить довго приховували новину про майбутнє поповнення в сім'ї.

"Для людей я перш за все артист, а не дружина і просто жінка, тому моє становище їх мало цікавить. Для глядачів я створюю музику, виступаю, співаю. І тут нічого не зупиняється і не змінюється: вагітність не заважала мені продовжувати ні сценічну, ні творчу діяльність. Про майбутню дитину не хотілося говорити привселюдно. Коли ми з Тарасом зрозуміли, що готові розділити радісну новину з оточуючими, ми це зробили", - заявила артистка.

Фото: ALYOSHA і Тарас Тополя (прес-служба співачки)

Що стосується примх вагітних, її це не торкнулося.

"На смаки, уподобання і так далі моє становище ніяк не вплинуло. Просто третя вагітність — далеко не перша (посміхається). За відчуттями точно. Так, трохи важче, але яких-небудь істотних змін в собі не спостерігаю. Головне, що вагітність дуже нас порадувала", - каже співачка.

За словами Олени, сини Марк і Роман дуже чекають появи малюка, а чоловік так і зовсім хотів двійню.



"Тарас сприйняв дуже позитивно. Він навіть хотів, щоб була двійня. Але мені тоді довелося б дуже важко: мабуть, на якийсь час точно довелося забути не тільки про кар'єру, але і взагалі про музику. Просто не вистачало часу. І синочки відреагували радісно — вже з нетерпінням чекають, коли мама покаже малюка. Впевнена, на правах старших будуть допомагати в усьому", - поділилася вагітна зірка.

Фото: ALYOSHA з чоловіком і дітьми (instagram.com/alyoshasinger)

ALYOSHA розповіла і про карантинні будні своєї сім'ї, які дуже схожі на життя багатьох інших сімей - вона готує, займається дітьми і прибиранням, а також розбирає свій гардероб.

"Кожен день не схожий на попередній. У перші дні карантину, ще в березні, я, напевно, як і більшість українців, зайнялася прибиранням у домі. Вичистила все, включаючи важкодоступні місця. Та що там квартира, ми навіть в парку біля будинку встигли навести порядки. Не забували і про сімейні свята — відзначали у вузькому колі дні народження родичів. З традиційного — щодня з Романом робимо уроки: вранці онлайн-заняття з вчителями, увечері — домашні завдання. Довелося повернутися в перший клас (посміхається). А от одразу після нашої розмови планую переглянути коробочки зі своєю концертною біжутерією і позбутися від того, що вже не зможе стати в нагоді, наприклад, від сережок без пари. Справа в тому, що ні на гастролі, ні на виступи я не купую щось дороге з аксесуарів — часто втрачається. Був гіркий досвід", - розповіла артистка.

Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

При цьому самоізоляція пішла їх відносинам з Тарасом тільки на користь.



"Вплинув добре. Ми багато часу проводимо разом, а з продовженням карантину така можливість є ще мінімум до 22 травня. Він нас ще більше згуртував і дав можливість поговорити по душам, розповісти про внутрішні переживання, побачити і придивитися один до одного трохи з іншого боку. Думаю, цей період піде на користь всім: і дітям, і батькам і просто парам. У нас з Тарасом одні і ті ж цінності: сім'я і діти на першому місці! Ми цим дорожимо. Так, у нас можуть бути розбіжності — ми такі ж люди, як і всі... Головне, що наша любов і її глибина — це наш духовний зв'язок. Вона набагато сильніше всіх дурниць і "гострих кутів", - відверто поділилася Альона.

Нагадаємо, Тарас Тополя зізнався, чому в їх з ALYOSHA старшого сина американське громадянство.