Ваш син виріс? Регіна Тодоренко здивувала фото з хлопчиком

Телеведуча зізналася, з ким на дозвіллі грає в Лего

Долгожданные пляжные фото в купальнике из Арабских Эмиратов, куда Регина Тодоренко недавно улетела в компании маленького сына Михаила, пока не опубликовала, однако популярная телеведущая не забывает рассказывать своим подписчикам в Instagram-блоге, чем она предпочитает заниматься на восточном курорте вместе с неизвестым мальчиком.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

"Чем ещё заниматься на отдыхе? Конечно же, собирать Лего с племянником: "Найди винтик, ой, нет деталь с крутилками, та нееет, дай красную, а лучше жёлтую". Мой Дадо издевается над теткой, но зато подготавливает меня к ближайшему будущему", - призналась она в подписи под фото.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики практически единогласно решили, что раз Регина так много времени уделяет своему племяннику, то и в общении с сыном у нее не возникнет никаких проблем. Кроме того, опыт по сборке Лего она уже приобрела.

" Уже скоро и себе Лего будете покупать! Моя в годик так им увлекается, что не оторвать, все чего строит, строит", - belka_mommy

"Ваш сын вырос? Как быстро летит время ахахa", - n.jelyna

"Lego сборка - отличное времяпровождение", - babybook_blog

"Фото, как из будущего, Регина через 7лет", - kayagreenq

"О это волшебное время!!! Куда не сядешь в попе лего", - irina1_

"Вы замечательная тётя и мама", - olga_prakash

"Племянник, фух))) А-то я уж было подумала: "ну ни*ига, как чужие дети быстро растут", -kay_tanya

"Я уже подумала , что у вас есть старший сын", - kolushaiaroza

"Уже сын вырос? Первое, что я подумала увидев фотку", - vera_lonlna.

Стоит напомнить, что Регина Тодоренко недавно все-таки опубликовала фото с сыном и рассказала подписчикам, с какими трудностями могут столкнуться молодые мамы при путешествиях с младенцами. Она дала несколько советов, которые существенно помогут облегчить дальние переезды.

А еще один из снимков, который Регина опубликовала из ОАЭ натолкнул ее подписчиков на подозрение, что звездная телеведущая опять в положении.