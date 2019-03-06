Ваш син виріс? Регіна Тодоренко здивувала фото з хлопчиком

Телеведуча зізналася, з ким на дозвіллі грає в Лего
Долгожданные пляжные фото в купальнике из Арабских Эмиратов, куда Регина Тодоренко недавно улетела в компании маленького сына Михаила, пока не опубликовала, однако популярная телеведущая не забывает рассказывать своим подписчикам в Instagram-блоге, чем она предпочитает заниматься на восточном курорте вместе с неизвестым мальчиком.
Фото: (instagram.com/reginatodorenko)
"Чем ещё заниматься на отдыхе? Конечно же, собирать Лего с племянником: "Найди винтик, ой, нет деталь с крутилками, та нееет, дай красную, а лучше жёлтую". Мой Дадо издевается над теткой, но зато подготавливает меня к ближайшему будущему", - призналась она в подписи под фото.
Фото: (instagram.com/reginatodorenko)
Подписчики практически единогласно решили, что раз Регина так много времени уделяет своему племяннику, то и в общении с сыном у нее не возникнет никаких проблем. Кроме того, опыт по сборке Лего она уже приобрела.
Стоит напомнить, что Регина Тодоренко недавно все-таки опубликовала фото с сыном и рассказала подписчикам, с какими трудностями могут столкнуться молодые мамы при путешествиях с младенцами. Она дала несколько советов, которые существенно помогут облегчить дальние переезды.
А еще один из снимков, который Регина опубликовала из ОАЭ натолкнул ее подписчиков на подозрение, что звездная телеведущая опять в положении.