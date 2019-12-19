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Син Топалова і Тодоренко вперше потрапив на обкладинку глянцю

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.12.2019 - 15:23
Син Топалова і Тодоренко вперше потрапив на обкладинку глянцю
Регіна Тодоренко і Влад Топалов (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Зіркова пара знялася зі своєю дитиною для російського глянцю

Знаменита українська співачка Регіна Тодоренко та її чоловік з РФ - співак Влад Топалов - знялися зі своїм однорічним сином Майклом для обкладинки російського глянцевого видання "ОК".

Цікаво, що це перша зйомка малюка для глянцю та новорічна зйомка в принципі. Про що повідомив щасливий тато на своїй сторінці в Instagram. Влад Топалов розмістив обкладинку номера і написав зворушливі слова про свою сім'ю.

"Наша перша новорічна зйомка! Наша весела сімейка! Люблю вас, мої ведмеді! Дорогий Вадим Верник, спасибі величезне тобі і всій команді Неймовірно швидко і супер-красиво! Спасибі всім! Фантастика! Впоралися за кілька годин без жодних несподіванок! Так не буває! Спасибі! Ви - нереальні. Дякую фотографу! З Наступаючим, дорогі шанувальники!" - написав він у мережі.

Син Топалова і Тодоренко вперше потрапив на обкладинку глянцюРегіна Тодоренко і Влад Топалов з сином (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Навздогін Влад Топалов опублікував кумедне фото з сином, одягненим в костюм джентльмена.

"Срооооочно зжерти! Сроооочно! Цю булку я хочу терміново зжерти! Моя насолода і радість! Вже мій учитель! Моє серце і моє життя! Абсолютна любоф!" - підписав кадр він.

Син Топалова і Тодоренко вперше потрапив на обкладинку глянцюВлад Топалов з сином (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов трохи більше року тому вперше стали батьками - 5 грудня на світ з'явився їхній синочок Михайло, якого в родині ласкаво звуть Майкл. У день народження малюка зіркові батьки зворушливо привітали його в мережі і поділилися милими фото з дитиною, проте лише зараз Тодоренко розкрила, як вони відзначили важливу дату. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала миле і веселе відео з вечірки для Майкла.

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