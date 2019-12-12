11-річний син Потапа здивував міркуваннями про Чорнобиль (відео)

Олексій та Андрій Потапенко (Фото: instagram.com/realpotap)

Андрій Потапенко знявся у відео про катастрофу на Чорнобильській АЕС

Син популярного українського продюсера Олексія Потапенка Андрій знявся в ролику, присвяченому катастрофі на Чорнобильській АЕС. У відео можна побачити 11-річного хлопчика, який виглядає дорослим не по роках.

"Ця аварія в Чорнобилі дуже вплинула на нас всіх і вперше я дізнався про неї під час гри "Сталкер", де розповідається про покинуту Прип'ять. Але нещодавно вийшов серіал "Чорнобиль" (виробництва HBO, - прим. ред.), де показується все дуже реалістично. Мені було дуже важко після нього, тому що я розумів і відчував, що тоді відбувалося, як людям було страшно", - сказав Андрій Потапенко, який сидів у напівтемряві за столом.

Потім хлопчик набрав номер на стаціонарному телефоні і промовив наступне: "Я дзвоню в 1986 рік, я хочу знати правду, не художню і недомальовану, а таку, яка вона є", - резюмував він.

"Я хочу що б мій син і його покоління знали правду і передавали пам'ять наступним генераціям, я хочу щоб вони знали про героїв, вчилися на помилках і ніколи не допускали можливості нового Чорнобиля", - закликав Потап у підписі до відео.

Андрій Потапенко (Видео: instagram.com/realpotap)

Зазначимо, що вибух на Чорнобильській АЕС стався 26 квітня 1986 року – світ став свідком однієї з найстрашніших катастроф в історії людства. Витік радіації в результаті вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС прирівнюють до вибуху 500 атомних бомб, скинутих в 1945 році на Хіросіму.

Нагадаємо, раніше Потап проговорився, як любить зустрічати Новий Рік.