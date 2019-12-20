Син Потапа зворушливо привітав маму з днем народження (фото)

Андрій Потапенко виклав фото зі своєю мамою Іриною Горовий
Син знаменитого українського продюсера Олексія Потапенка Андрій виклав на свою сторінку в Insatgram фото зі своєю мамою Іриною Горовою в честь її 42-річчя.
На знімку можна побачити, як Горова цілує в щоку 11-річного Андрія Потапенка.
Мама і син одягнені практично однаково. На них - білі футболки і шкіряні куртки чорного кольору.
"Матусю моя дорога! З днем народження тебе! Бажаю багато щастя, здоров'я і любові! Ти у нас найкраща і красива!" - зворушливо підписав кадр син Потапа.
Ірина Горова і Андрій Потапенко (Фото: instagram.com/potapchiq)
Горова поспішила з відповіддю і не менш зворушливо написала в коментарях: "Коханий мій!".
Інші користувачі мережі також почали вітати колишню дружину Потапа з днем народження:
Скріншот: instagram.com/potapchiq
Скріншот: instagram.com/potapchiq
Скріншот: instagram.com/potapchiq
Нагадаємо, раніше Андрій Потапенко знявся в ролику, присвяченому катастрофі на Чорнобильській АЕС. У відео можна побачити 11-річного хлопчика, який виглядає дорослим не по роках.