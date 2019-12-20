Син Потапа зворушливо привітав маму з днем народження (фото)

Андрій Потапенко (Фото: instagram.com/potapchiq)

Андрій Потапенко виклав фото зі своєю мамою Іриною Горовий

Син знаменитого українського продюсера Олексія Потапенка Андрій виклав на свою сторінку в Insatgram фото зі своєю мамою Іриною Горовою в честь її 42-річчя.

На знімку можна побачити, як Горова цілує в щоку 11-річного Андрія Потапенка.

Мама і син одягнені практично однаково. На них - білі футболки і шкіряні куртки чорного кольору.

"Матусю моя дорога! З днем народження тебе! Бажаю багато щастя, здоров'я і любові! Ти у нас найкраща і красива!" - зворушливо підписав кадр син Потапа.

Ірина Горова і Андрій Потапенко (Фото: instagram.com/potapchiq)

Горова поспішила з відповіддю і не менш зворушливо написала в коментарях: "Коханий мій!".

Інші користувачі мережі також почали вітати колишню дружину Потапа з днем народження:

Такі милі та позитивні!

Вітаю маму з днем народження! Вона у тебе розумничка і дуже крута жінка. Міцного здоров'я, щастя, любові їй і всього самого найкращого!

Привітай свою красуню!

Андрюха, з ДН твою маму, бережи її, здоров'я їй.

З днем народження твою маму!

Скріншот: instagram.com/potapchiq

Скріншот: instagram.com/potapchiq

Скріншот: instagram.com/potapchiq

Нагадаємо, раніше Андрій Потапенко знявся в ролику, присвяченому катастрофі на Чорнобильській АЕС. У відео можна побачити 11-річного хлопчика, який виглядає дорослим не по роках.