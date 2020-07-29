Син Ірини Білик не на жарт спантеличив її заявою на відпочинку в Туреччині

Ірина Білик разом з молодшим сином Табрізом вирішила не втрачати літній час даремно і вирушила на турецький курорт в Анталію, де зіркова сім'я весело проводить час разом. Так співачка і хлопчик побували в знаменитому місцевому парку розваг "Земля легенд", The Land of Legends і поділилися своїми враженнями від цього місця.

Ірина, незважаючи на спекотну погоду, воліла total black образ, що складається з вільної футболки з великим червоним принтом і штанів, вона додала яскравих фарб свій лук за допомогою квітчастіої бейсболки і босоніжок на танкетці кислотного кольору. Табріз же був одягнений в білу футболку з написами і темні шорти.

Мама і син позують на фоні казкового замку, шезлонгів і басейну з прозорої бірюзової водою. Співачка повідомила, що її сина не дуже вразив парк – у хлопчика виявилися зовсім інші турботи.

Ірина Білик з сином Табрізом отдвхает в турецькій Анталії (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"Сьогодні побували в прекрасному парку розваг The Land of Legends, і не дивлячись на таку величезну кількість прекрасних атракціонів і одного з найкращих аквапарків, Табриз мене запитав: - Мамо, коли ти купиш мені телефон?" - розповіла про курйозний випадок зірка.

Після цього співачка серйозно задумалася над тим, в якому віці варто купувати телефон дитині.

До речі, нещодавно у хлопчика з'явилася власна сторінка в Instagram. Він записав звернення для шанувальників мами і попросив їх підписуватися на нього. Хлопчик вів у себе в кадрі дуже природно, хоч і трохи соромився, але його усмішка та дитяча безпосередність підкорили підписників.

Нагадаємо, що раніше 5-річний син Білик, Табріз Ахмадов, знявся в атмосферній фотосесії біля байка – в кадрі він відчував себе легко і невимушено. До речі, його старший брат Гліб також позував в тій же локації.