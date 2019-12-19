Зіграло злий жарт: ALEKSEEV згадав про дивний курйоз на вокзалі

ALEKSEEV (фото: ТК "Україна")

Співак зазначив, що навіть приїхавши заздалегідь, він примудрився запізнитися на поїзд

Популярний український артист ALEKSEEV, який розсекретив роман з солісткою ВІА Гри, на зйомках шоу «Привіт, 20-ті!», яке канал «Україна» покаже 31 грудня о 20:00, згадав, як запізнився на потяг попри те, що приїхав на вокзал за 2 години до відправлення.

В ексклюзивному інтерв'ю журналістам каналу «Україна» артист ALEKSEEV розповів, як одного разу запізнився на свій потяг:

«Історія цікава тим, що ми приїхали на вокзал заздалегідь, але... примудрилися запізнитися. Ми приїхали години за дві до відправлення поїзда – потрібно було їхати на наступний концерт. Зайшли в кафешку, і так заговорилися, що не помітили, як пролетів час, – ми майже бігли, щоб встигнути».

Однак, незважаючи на завчасний приїзд, артист на поїзд так і не потрапив, а провиною всьому... сучасні технології.

«Тоді нас підвели квитки: на той момент тільки-тільки починали працювати електронні, і у нас щось було неправильно, здається, у нас не було їх в роздрукованому вигляді... і це зіграло злий жарт. Довелося залишитися на вечір і летіти літаком», – розповів ALEKSEEV за лаштунками грандиозного шоу «Привіт, 20-ті!», яке канал «Україна» покаже 31 грудня о 20:00.

Алексєєв на сцені новорічного шоу «Привіт, 20-ті!»

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу «Привіт, 20-ті!» став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.