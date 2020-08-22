Зводить з розуму: Астаф'єва в панчохах і атласному корсеті спровокувала суперечки в мережі

Даша Астаф'єва досконально знає всі грані жіночої спокуси і вміє првератить пикатную фотоссессию у твір мистецтва. Доказ тому – новий видовищний фотосет зірки, який викликав бурхливе обговорення в мережі.

Даша знялася в атмосферної чорно-білої ретро-фотосесії. Вони позувала у відвертому атласному корсеті і панчохи на підв'язках і довгій прозорій спідниці, яку співачка підняла для більшого ефекту. Аристці зробили ретро-зачіску і яскравий макіяж.

"Побачити і відчути жінку в людині", - написала Даша під кадрами.

"Обличчя на трієчку, фігурка - на 12+. Красиві груди,безперечно. Вибач за прямоту, Даш! Супермоделі з вас Костромічевою, м'яко кажучи, так собі..Навіть Мадонна в свої 62 красивіше!... Я сам не Бред Пітт звичайно,але і фоткатись не лізу зі своєю пикою кожен божый день!" - вибухнув критичним коментарем один з користувачів мережі.

"Ми всім инстаграмом дякуємо Вам за те, що не фоткаетесь і не лізете зі своєю пикою", - різко відреагувала на коментар Даша.

Шанувальники поспішили запевнити дівчину, що вона, як завжди, розкішна і приваблива.

Очманіти як вам це личить, Даша, без слів

Шикарна жінка

Чудовий образ!

Це шикарно, Даша

Астаф'єва з розуму зведе просто

Скріншот коментарів

"Качки і гуси були б здатні витримати холод до сотні градусів нижче нуля, якщо б на Землі взагалі бували подібні морози. А деякі мої підписники не можуть витримати цю серію фото... Співчуваємо всією командою", - іронічно підписала пару нових кадрів співачка, натякнувши на конфліктну ситуацію.

Нагадаємо, що раніше Даша Асстафьева у комбінезоні-сітці захопила сексапільними вигинами.